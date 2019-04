Fem llista per Sant Jordi?

La Liang dins el quadre

NÚRIA FRANQUET / LA GALERA

En una visita al museu, la Liang se separar dels seus companys i es queda sola. Els personatges dels quadres comencen a parlar-li i de sobte es troba ficada dins d’un quadre que representa la conquesta de Mallorca. Començarà un viatge emocionant per la Mediterrània, on trobarà tot un ventall de personatges de l’època. A partir de 8 anys.

La guerra dels botons

AVI / ED. BAMBÚ

En Patryk té dotze anys i no ha vist gaire món més enllà del seu poble, a Polònia, ocupat pels russos. No hi passa mai res... fins al dia que els alemanys tiren una bomba a l’escola i esclata la Gran Guerra. Mentre els soldats estrangers arriben i marxen, un dels set amics de la colla s’empesca un repte ben perillós: qui robi el botó més valuós d’un uniforme militar es convertirà en el rei. Recomanada a lectors a partir de 13 anys.

Com un miratge

MARIA MERCÈ ROCA / ED. BARCANOVA

La reedició de tot un clàssic de la literatura juvenil. El protagonista d’aquesta novel·la, un noi d’un poble dels Pirineus, espera com cada final de curs, amb curiositat, l’arribada dels estiuejants. Però aquest any tot és diferent perquè arriba la Salut, una noia de ciutat que el fascina i que li fa descobrir alhora el desig i la traïció. Recomanat a partir de 12 anys.

L’abella de la mel

KIRSTEN HALL - I. ARSENAULT / ED. LIBROS DEL ZORRO ROJO

Aquest àlbum explica la història de les abelles durant un any. Un text senzill que mostra les diferents etapes de la recol·lecció del nèctar i la fabricació de la mel, però amb una cadència de cançó de frases vibrants, que reflecteixen el ritme agitat i incessant de l’activitat del rusc. A partir de 4 anys.

El meu avi pirata

LAIA MASSONS - ZUZANNA CELEJ / AKIARA BOOKS

Un conte realista i molt humà sobre la relació entre els avis i els nets. El text parteix de l’experiència personal de l’autora, però el relata genera fàcilment empatia en tots els lectors. Obre una reflexió al voltant de l’expressió dels sentiments negatius i la vellesa. A partir de 5 anys.

L’efecte Frankenstein

ELIA BARCELÓ / EDEBÉ

Un homenatge a Frankenstein en una novel·la que reflexiona sobre la igualtat entre sexes i classes. Com a l’obra de Shelley, reitera l’obligació moral de complir les responsabilitats. A partir de 15 anys.

100 petons de bona nit

MACK / ED. CRUÏLLA

Un llibre de petit format pensat per compartir amb els petits de casa just abans d’anar a dormir. És tot tendresa, ja que el protagonista, un pollet, abans d’anar a dormir vol fer petons a tots els animals. Fer petons als que ens envolten és una gran manera de dir bona nit! A partir de 2 anys.

Liliana

APEL·LES MESTRES / ING EDICIONS

Una actualització d’aquest clàssic d’Apel·les Mestres que busca acostar-lo als joves lectors d’avui. Un llibre en què apareixen els principals temes de la seva obra: el bosc animat, animals fantàstics… Un tresor que convida a ser llegit o recitat per pares i mestres en veu alta. Recomanat a partir de 10 anys.

L’ou gegant

OLIVER BUTTERWORTH / ED. VIENA

Una faula molt divertida sobre les complicacions de ser amic d’un dinosaure. Tot va començar quan una de les gallines de la granja d’en Nate va pondre un ou diferent. Molt gros. Què era allò? Recomanat a partir de 9 anys.

Contes des de la presó

ORIOL JUNQUERAS / ARA LLIBRES

En aquest volum s’apleguen tots els contes que Oriol Junqueras ha escrit als seus fills des de la presó: trenta-set històries bellament il·lustrades per una trentena d’artistes catalans. El resultat és una lliçó de saviesa, dignitat i amor. Un homenatge preciós als fills i a la vida. A partir de 3 anys.

El color de la felicitat

LAURA BAKER - A. ROZELAAR / ED. BRÚIXOLA

Un bonic àlbum perquè la canalla descobreixi de quin color es veuen les coses quan ets feliç o estàs enfadat o emocionat. Una manera divertida d’ensenyar als infants a gestionar les seves emocions. Recomanat partir de 3 anys.

En Blai i la seva ombra

DAVIDE CALI - SERGE BLOCH / ED. HARPERKIDS

Un llibre amb un interessant punt de partida. Un matí en Blai entra a la cuina i es troba algú assegut a taula. Qui deu ser? Doncs resulta que és la seva ombra! El comença a seguir a tot arreu, però el gran interrogant és qui és aquesta ombra... A partir de 3 anys.

T’avorreixes, Minimoni?

ROCIO BONILLA / ED. ANIMALLIBRES

Torna la Minimoni! S’ha fet gran i, encara que continua pintant, també fa moltes altres coses: anar d’excursió, jugar a hoquei, llegir a la biblioteca, jugar amb l’àvia... Però els diumenges no hi ha res a fer. Quin avorriment! O potser no? A partir de 6 anys.