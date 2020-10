Què llegim aquesta nit?

Amb calma

R. WILLIAMS - F. HARTAS / EDITORIAL FLAMBOYANT

Un àlbum que convida la canalla a contemplar les meravelles que passen a la natura just davant nostre quan ens prenem les coses amb prou calma. Cinquanta històries naturals que es descriuen prou a poc a poc perquè puguin veure com tenen lloc. Recomanat a partir de 9 anys.

Quatre petites cantonades de no res

JÉRÔME RUILLIER / EDITORIAL JOVENTUT

Un llibre sobre l’amistat, la diferència i l’exclusió amb una proposta gràfica molt original. El petit Quadrat vol jugar a casa dels seus amics, els petits Rodons, però no passa per la porta, també rodona. Com s’ho farà? A partir de 3 anys.

Robatoris de llegenda

S. ROMERO - J. A. BLASCO / ZAHORÍ BOOKS

Un àlbum per conèixer els lladres més perspicaços de la història en un entretingut repàs dels grans robatoris dels últims dos segles. Cada capítol està dedicat a un robatori seguint un disseny que evoca les portades de premsa de l’època. Recomanat a partir de 9 anys.

Capgirat

A. DALMAU - C. VIDAL / BINDI BOOKS

Una història poètica i evocadora que proposa veure el món que ens envolta d’una manera diferent. La protagonista busca la seva gata preguntant a veïns i amics i viatjant per mons rodons i capgirats on tothom ha perdut algú. Els gats seran els que li donaran la resposta. A partir de 6 anys.

El cocodril que va venir a sopar

S. SMALLMAN - J. DREIDEMY / EDITORIAL BEASCOA

El tercer llibre de la saga protagonitzada per una ovelleta i un llop, plena de valors com l’amistat, la generositat i l’acceptació de les diferències. Aquesta vegada, al final d’una de les seves passejades nocturnes troben a terra un ou estrany. No saben de què és però decideixen que el millor que poden fer és tenir-ne cura i donar-li escalfor fins que faci crac i en surti... un cocodril! Recomanat a partir de 4 anys.

Tu i jo germans

ELISENDA ROCA - GURIDI / EDITORIAL COMBEL

Després de l’èxit de Tu i jo. El conte més bonic del món, Elisenda Roca i Guridi ens presenten la segona part d’aquesta entranyable història sobre el món dels germans. Hi descobrirem que tenir un germà o germana és fantàstic... menys quan t’hi baralles. Recomanat a partir de 3 anys.

Les històries del llop de sorra

ASA LIND - MARÍA ELINA MÉNDEZ / EDITORIAL KALANDRAKA

Continuen les aventures i noves experiències de la Valentina i el seu savi amic sobre l’amistat, la por, la mort… La naturalitat i rebel·lia d’una nena que busca el seu espai de resistència en el món dels adults. A partir de 9 anys.

A vegades la mare té el cap ple de trons

B. TABOADA - D. PADRÓN / EDITORIAL ANIMALLIBRES

Un relat per entendre com funcionen les emocions i com gaudir-ne. De vegades, la mare de la protagonista té trons al cap: parla molt alt i amb les dents juntetes. D’altres, al cap hi té núvols: se li oblida l’esmorzar i tots fan tard als aniversaris. D’altres, un arc de Sant Martí: canta al cotxe i li fa molts petons. A partir de 6 anys.