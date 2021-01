12 llibres que no et pots perdre

Mama

ANNA LLENAS / ED. ESTRELLA POLAR

El llibre més personal de la il·lustradora Anna Llenas. Amb un format especial i un text emotiu, Mama descriu el procés de l’embaràs per explicar, compartir i valorar aquest moment tan especial entre mares i fills. Llenas va idear aquest preciós llibre il·lustrat durant el seu segon embaràs per parlar del vincle entre mare i nadó, que comença en l’embaràs i es manté per sempre. A partir de 3 anys.

Sadako i les mil grues de paper

E. COERR - E. SÁNCHEZ / EDITORIAL ANIMALLIBRES

La Sadako és una noia alegre i esportista, l’estrella de l’equip d’atletisme de la seva escola, a Hiroshima. Quan li diagnostiquen leucèmia, a causa de la radiació de la bomba atòmica, haurà de fer front a la cursa més dura de la seva vida. Basada en una història real, és un homenatge a la valentia de la jove protagonista, tota una heroïna al Japó. Recomanat a partir d’11 anys.

El gnom de balcó

CARLO E. GALLUCCI - DANI GÓMEZ / EDITORIAL BINDI BOOKS

En Gretten, un gnom de balcó, era feliç imaginant en quina classe de jardí meravellós el posarien. Però el dia que el van comprar no el van portar allà on havia somiat... Una història divertida que ens mostra com la felicitat sovint és a les nostres mans. A partir de 3 anys.

On van els àngels de neu

M. O’FARRELL - D. JAGLENKA / EDITORIAL LA GALERA

El debut de Maggie O’Farrell en la literatura infantil. Un conte de fades il·lustrat sobre la valentia i la determinació d’una nena davant els desafiaments vitals als quals ha d’enfrontar-se. Recomanat a partir de 7 anys.

N’Esteisi va al xiquiparc

JUAN FELIU / EDITORIAL TAKATUKA

N’Esteisi i el seu fidel amic Pimiento tornen amb noves aventures. Dos personatges entranyables que fan riure petits i grans amb els seus conflictes i les intenses relacions d’amistat i enemistat. Cada volum inclou dues històries divertides amb diàlegs frescos i senzills. A partir de 5 anys.

El llibre de Gianni Rodari. Contes, versos i vida

GIANNI RODARI - A. INCONTRADA - J. DE CASCANTE - M. ALTÉS / EDITORIAL BLACKIE BOOKS

Un volum únic per celebrar el centenari del naixement de Rodari. Una completa antologia dels seus millors contes, els seus poemes més coneguts, la seva biografia explicada als més petits, i pàgines especials que expliquen els seus conceptes clau. Recomanat a partir de 9 anys.

Els estels

JACQUES GOLDSTYN / EDITORIAL JOVENTUT

Un nen jueu i una nena musulmana es troben al parc i descobreixen que comparteixen la passió per les estrelles. Però els seus pares no volen entendre-ho… Una història sobre la importància de creure en els somnis i perseguir-los superant els obstacles que trobem. A partir de 9 anys.

L’avi ja no hi és

G. CASTANYER - L. SÁNCHEZ / ED. EXCELLENCE

Basat en fets reals, aborda el comiat de l’avi Josep des de la mirada de la seva neta Laia. Un àlbum per tractar el dol amb els més petits, que ens descobreix que els comiats a vegades no són per sempre. A partir de 5 anys.

El nostre cos és fantàstic

EMMANUEL TRÉDEZ - AUREX VERDON / EDITORIAL CRUÏLLA

Un llibre interactiu molt interessant per descobrir qui som, com som i com vivim. Inclou desplegables, solapes i pestanyes que permetran a la canalla trobar resposta a totes les seves curiositats al voltant de com funciona el cos humà. Està recomanat per a canalla a partir de 6 anys.

Els tomàquets de la Mila

SANNE DUFFT / ING EDICIONS

Una premiada i inspiradora història amb què la canalla, acompanyant la Mila i les seves tomaqueres, coneixerà l’amor per la natura i valors com el saber esperar, l’esforç o la cooperació. A partir de 6 anys.

Em dic A

STEVE TASANE / EDITORIAL KALANDRAKA

El diari d’A parla d’infants en un camp de refugiats que recullen engrunes de pa en el fang. Sobreviuen en la misèria, però no renuncien als seus somnis. Una novel·la per a joves que també haurien de llegir els adults. Recomanat a partir de 12 anys.

Això no es diu!

E. ROCA - C. LOSANTOS / EDITORIAL BAMBÚ

Un nou títol d’una col·lecció creada per fomentar el desenvolupament personal dels nens i les nenes i, al mateix temps, descobrir el plaer de la lectura. En aquest cas perquè aprenguin a no dir paraulotes. Escrit en vers per facilitar el record del missatge. Recomanat a partir de 7 anys.