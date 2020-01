Un nou impuls al programa Lecxit

La Fundació Jaume Bofill porta a terme, des del 2012, el projecte Lecxit amb l'objectiu d'impulsar l'èxit educatiu a partir de la millora de la comprensió lectora de l'alumnat de 4t, 5è i 6è de primària.



Per fer-ho, aporta cada any a més de 1.550 infants un espai per desenvolupar el gust per la lectura a partir del compromís de més de 1.500 voluntaris. Aquests infants reben setmanalment un acompanyament lector en un dels 213 punts Lecxit gràcies a la iniciativa d'escoles, biblioteques i entitats de 83 municipis.

Tot i que l'escola ensenya a llegir tots els infants per assolir una comprensió lectora que garanteixi l'èxit en el seu desenvolupament educatiu i social, és clau disposar del suport i l'acompanyament de la família i un entorn pròxim amb oportunitats: espais a la llar amb llibres, models d'adults lectors, acompanyament de temps i hàbits... Quan aquestes oportunitats no són suficients, hi ha el repte de promoure'n d'altres en horari extraescolar a les escoles, biblioteques, entitats i a la comunitat per superar les desigualtats.

Un programa necessari

Un de cada set infants a Catalunya, quan acaba l'educació primària, té un nivell baix de competència lectora i per tant no entén el que llegeix. No disposar d'un nivell de comprensió lectora adequat no només és un factor que pot conduir al fracàs escolar, sinó que també priva d'accedir a la cultura i a desenvolupar-se com a ciutadans.

Amb la campanya 'Comprendre la lectura, comprendre la vida', la Fundació Bofill fa una crida al compromís de famílies, espais comunitaris, biblioteques, entitats i activitats extraescolars per garantir oportunitats de comprensió lectora a tots els infants de primària. La campanya ha de permetre sensibilitzar, i per això fa una crida a disposar de més voluntaris que permetin arribar a més infants lectors, i donacions econòmiques per comprar llibres per als espais Lecxit i promoure que tot infant tingui una biblioteca personal a casa.

Hi ha tres vies per col·laborar amb la campanya: