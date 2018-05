Què llegim aquesta nit?

'Un regal sense obrir'

MARIANNE VERGE I E. GARCÍA

EDITORIAL NANDIBÚ

Una novel·la que explica com es pot plantar cara a la tristesa gràcies a l’escalf de les persones que t’envolten. Una preciosa història que pot ajudar a treballar el dol i la pèrdua amb les criatures, tant a casa com a l’escola. Lectura recomanada a partir de 10 anys.

'Girafatxuuum!'

CARLES SALA I P. HERNÁNDEZ

EDITORIAL BARCANOVA

Per als animals de la sabana, el que li passa a la girafeta és tot un misteri: per què li pica tant el nas? I com és que es clava tants cops al cap? I el més important: hi ha cap manera de posar-hi remei? Una història divertida, amb il·lustracions plenes de llum, en una lectura recomanada a partir de 5 anys.

'Bestioles amagades'

LOLA CASAS I GUSTI

ED. EL CEP I LA NANSA

Bestioles de totes les menes i mesures, il·lustrades per Gusti, envaeixen les pàgines d’aquest preciós àlbum acompanyades de les endevinalles de Lola Casas, que donen pistes per descobrir-les. Els lectors petits s’hi estaran tardes senceres, si les volen trobar totes! Lectura recomanada a partir de 3 anys.

'Deu ditets'

MEM FOX I HELEN OXENBURY

EDITORIAL KALANDRAKA

Un tendre àlbum il·lustrat per a prelectors i primers lectors que, a partir d’un senzill text rimat, una estructura repetitiva i una fórmula acumulativa, mostra diversos nadons nascuts en diferents llocs del món.

'Luna i el panda vermell'

UDO WEIGELT I J. TOURLONIAS

EDITORIAL EDEBÉ

La Luna s’acaba de mudar amb la seva família a una casa nova i se sent sola. Però de sobte es troba amb un panda vermell que es convertirà en el seu millor amic. Recomanat a partir de 6 anys.

'Simplíssim. Els experiments...'

EDITORIAL LAROUSSE

Una fantàstica proposta perquè la canalla a partir de 8 anys s’interessi pel món de la ciència. Amb una vintena d’experiments senzills i fàcils de fer, i que es poden fer amb materials que tenim habitualment a casa.

'Doctor De Soto'

WILLIAM STEIG

EDITORIAL BLACKIE LITTLE

Una divertida faula que ensenya als més petits que les seves idees els faran més grans. I que es pot ser llest i, a més, bona persona. A partir de 6 anys.

'Alana i alada'

BEL OLID I MERCÈ CANALS

EDITORIAL BAMBÚ

Una nena acabada d’operar i un ocell caigut del niu estableixen una bonica amistat mentre somien junts la llibertat. Però no han pensat que, quan arribi, potser s’hauran de separar. A partir de 6 anys.