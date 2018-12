Quin llibre demanem als Reis?

Com porta la canalla la carta als Reis? Tant si sou dels que apliqueu la regla dels 4 regals (que inclou sempre un llibre), com si els deixeu via lliure, recomaneu-los que hi posin sempre un llibre (com a mínim!). Si encara no tenen clar quin demanar, els podeu oferir aquestes idees.

Per amagar-se d’un monstre

GUSTAVO ROLDÁN (EDITORIAL THULE)

Un àlbum il·lustrat ben curiós i imprescindible. Es presenta com un manual de recursos per a nens sobre com amagar-se d’un monstre: quins són els millors amagatalls, les maniobres de distracció més eficaces... Un àlbum capaç de combinar humor, grafisme i versos, i que marca un abans i un després en la carrera armamentística entre monstres i nens! Recomanat a partir de 5 anys.

Patates Nyam Nyam

YARA KONO (EDITORIAL COCO BOOKS)

Una proposta divertida, original i molt imaginativa: és un llibre que es transforma en un taulell de cuina. Amb molt d’humor, anima els lectors a rentar i tallar els ingredients de l’amanida, a sacsejar el llibre per barrejar la salsa, a pastar pa o a preparar un pastís de poma! Un llibre interactiu en què els lectors participen jugant, saltant, produint sons i moviments. Recomanat a partir de 5 anys.

El gran libro de las emociones

MARÍA MENÉNDEZ-PONTE (EDITORIAL DUOMO)

30 contes que ajudaran els pares a reconèixer i gestionar tot tipus d’emocions a través de les aventures dels seus simpàtics protagonistes. Tot això acompanyat de 30 fitxes elaborades per La Nau Espacial, un centre especialitzat en educació emocional. El llibre treballa temes com la mort, l’enveja, l’empatia o la vergonya. Recomanat a partir de 6 anys.

Els esquelets divertits

JANET & ALLAN AHLBERG (EDITORIAL KALANDRAKA)

Una divertida i entretinguda història protagonitzada pels esquelets d’un home, un nen i un gos que surten una nit a passejar amb la intenció d’espantar la gent amb qui es vagin trobant. Però res més lluny d’això! En lloc d’infondre por, resulta que són uns personatges molt simpàtics i alegres que s’ho passen bé -i els lectors amb ells- jugant, cantant i fins i tot espantant-se els uns als altres. Recomanat a partir de 5 anys.

El gran llibre de l’espai

DIVERSOS AUTORS (EDITORIAL LAROUSSE)

Una enciclopèdia de gran format, molt impactant, amb pàgines que deixen amb la boca oberta i imatges que surten literalment del llibre. La canalla hi podrà descobrir coses curioses com, per exemple, que els europeus llancem els nostres coets des d’un territori francès a prop del Brasil o que la Lluna és a menys de 400.000km de casa nostra. I moltes coses més! Recomanat a partir de 9 anys.

Què ens fa feliços?

MARIE-AGNÈS GAUDRAT I CARME SOLÉ VENDRELL (EDITORIAL VV KIDS)

Una proposta molt interessant i educativa, aquest àlbum il·lustrat se centra en un dels grans temes universals de debat: què ens fa feliços? ¿No us ho heu preguntat mai? Amb unes il·lustracions precioses i un text fàcil de llegir, els infants podran descobrir en aquest llibre els principals valors que hem de cuidar, grans i petits. A més, és un instrument molt adequat perquè adults i infants parlin de les coses del dia a dia que realment ens poden fer feliços. Una fantàstica eina, doncs, per treballar l’educació emocional de la canalla a partir de la lectura. Recomanat a partir de 5 anys.

El millor mag del món

MATT EDMONDSON (EDITORIAL LA GALERA)

Hi ha llibres que són molt bonics, i aquest n’és un. Una història divertidíssima sobre la persistència i la il·lusió de l’Elliot, un nen entregat que somia en la màgia i que vol trobar el millor mag del món, costi el que costi. I és que la seva missió és trobar el mag que mereixi heretar la col·lecció del seu rebesavi. Entreteniment assegurat! Recomanat a partir de 8 anys.

La segona vida del Marc

DAVID NEL·LO (EDITORIAL CRUÏLLA)

Quan l’Abel comença a fer de cangur del Marc no s’imagina que el que havia de ser una feineta per guanyar diners es convertirà en una història que no podrà oblidar mai de la vida. Qui és el Marc, en realitat? Recomanat a partir de 13 anys.

El Petit Príncep per als més petits

ANTOINE DE SAINT-EXUPERY (EDITORIAL BRÚIXOLA)

'El Petit Príncep' està més d’actualitat que mai, ara que es compleixen 75 anys des de la seva aparició. Aquesta edició us permetrà reviure amb els més petits la poètica i commovedora història amb un text adaptat per a la canalla a partir de 3 anys i les meravelloses il·lustracions originals.

Què en fas, d’un problema?

KOBI YAMADA I MAE BESOM (EDITORIAL BIRA BIRO)

La història d’un problema persistent i d’un infant que no està gaire segur de què fer-ne. Com més temps l’eviti, més gran es farà; quan finalment té el coratge d’afrontar-lo, el problema resulta ser diferent del que esperava. Recomanat a partir de 5 anys.

D’on venen les idees?

JORDI AMENÓS I ALBERT ARRAYÁS (AKIARA BOOKS)

Un dia de pluja la Júlia es queda a casa amb els seus amics per dibuixar. Però es queda en blanc i ningú no sap d’on venen les idees! Un llibre deliciós sobre la inspiració i la creativitat. Recomanat a partir de 3 anys.

Els pirates de l’illa Calavera amb els Jolley-Rogers

JONNY DUDDLE (EDICIONS DEL PIRATA)

Quan la Matilda se’n va de vacances a l’illa Calavera amb els seus amics pirates, els Jolley-Rogers, els altres pirates no es deixen enredar; no és una autèntica pirata, és una noia de secà, diuen! ¿Podrà fer-se valer davant dels pirates? Recomanat a partir de 4 anys.