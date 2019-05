Els llibres i la lectura

Aprofitant que la setmana passada va ser Sant Jordi, pot ser oportú parlar sobre llibres i lectura en la infància i l’adolescència. Una de les preocupacions dels pares d’avui és que els seus fills i filles llegeixin, però si no es fomenta la lectura ja des de la primera infantesa, difícilment agafaran un llibre –per voluntat pròpia– quan arribin a l’adolescència.

Fer que els infants s’interessin per la lectura, més que una quimera, hauria de ser una fita a perseguir amb força, tant des de les escoles com també des de la família, perquè llegir ens desperta el sentit crític i, per això, ens fa lliures.

Però, per què és important que els infants llegeixin? Perquè “un infant que llegeix serà un adult que pensa”. O, com va escriure Daniel Pennac, perquè el “temps per llegir, igual que el temps per estimar, dilata el temps de viure”.

Iniciar la lectura des de la primera infantesa aporta múltiples beneficis per al desenvolupament cognitiu i psicològic dels infants:

Estimula la imaginació i ensenya a pensar. Han de crear imatges, personatges, situacions... i això exercita la ment i impulsa l’activitat cognitiva del cervell. Llegir és un dels millors antídots contra l’avorriment.

A juda a desenvolupar i a reconèixer les emocions, sobretot l’empatia. A través dels contes troben personatges que viuen situacions diverses. Això els permet posar-se al seu lloc, pensar què farien en la mateixa situació. Identifiquen i posen nom a un grapat de sentiments i aprenen a diferenciar allò que està bé i el que no; la justícia de la injustícia.

Fomenta l'adquisició de vocabulari, sobretot quan són més petits i no llegeixen, sinó que escolten i miren els contes. Observen les lletres, intueixen que quan s'ajunten es formen mots. Aprenen a relacionar les imatges amb el seu nom i així és com aprenen paraules noves. Es construeixen les bases neurocognitives necessàries per iniciar el procés comunicatiu. A mesura que creixen, llegir contes ajuda a fer més fàcil el camí de la lectoescriptura.

Crea un vincle afectiu molt positiu entre l'adult i l'infant, i això afavoreix la comunicació. Un conte pot esdevenir una eina explicativa de primer ordre en situacions de vida de l'infant que les famílies han d'afrontar. Sense anar més lluny, hi ha molts exemplars de literatura infantil que expliquen la necessitat d'abandonar el bolquer o el xumet. D'altres tracten temes més transcendentals, com la mort d'algun familiar. Sigui com sigui, qualsevol circumstància es pot explicar amb l'ajuda d'un relat de ficció que fins i tot pot ser inventat pels adults.

Afavoreix les capacitats d'atenció i comprensió. Els permet establir relacions entre allò que escolten o llegeixen amb el seu entorn immediat. Això és aprendre significativament. Els contes, els llibres en general, són un motor fabulós d'aprenentatge.

Però llegir no només és necessari durant la infantesa. Ho continua sent, i molt, durant l’adolescència. Des de la meva experiència professional, he constatat que molts joves no saben llegir. Tenen interioritzat el mecanisme automàtic de la lectura, però no saben llegir. No fan les pauses que marquen els signes de puntuació. Els manca fluïdesa i velocitat lectora, no entonen correctament i tenen una important mancança de vocabulari. Consegüentment, tenen serioses dificultats de comprensió lectora, que és la base de tot aprenentatge. En el seu cas, el fracàs escolar no es deu a una dificultat específica o a la manca d’estudi, sinó a una incapacitat per entendre allò que s’ha llegit. La solució és entrenar-los en l’hàbit de la lectura que, a més a més, serà la solució per eliminar les faltes d’ortografia. “Què podem fer per no tenir faltes d’ortografia?”, em demanen sovint els meus alumnes. La resposta és mol fàcil: llegir, llegir i llegir.

I què podem fer nosaltres, els adults, per inculcar l’hàbit de la lectura? En primer lloc, llegir nosaltres. És ben sabut que els infants aprenen per imitació. Si ens veuen llegir, ells llegiran. Per això és important trobar temps. En segon lloc, podem visitar biblioteques municipals i fer que els contes formin part de la seva vida. Aquestes biblioteques funcionen molt bé i normalment tenen un fons de llibres molt actualitzat i divers. Tenen l’avantatge que es pot llegir el que es vulgui de manera gratuïta. I en tercer lloc, regalar contes. Regalem lletres i cultura. Hi ha llibreries especialitzades en literatura infantil i juvenil, on es poden trobar molts exemplars i volums molt interessants. I, per acabar, tenir en compte que tot això s’ha de fer intentant no obligar ni forçar –perquè, com va dir Jorge L. Borges, “el verb llegir, com els verbs estimar i somiar, no suporta l’imperatiu”.

Recomanacions Triar llibres (a llibreries o biblioteques) adaptats a les diferents edats. Per als més petits, és recomanable que siguin llibres de tapa i pàgines dures, perquè els puguin manipular sense que es facin malbé.

Trobar una estona cada dia per llegir, per exemple abans d’anar a dormir.

Habilitar una prestatgeria amb els contes i llibres a l’abast dels infants, perquè puguin triar què i quan llegir.

Fer un racó de lectura en alguna part de la casa o a la seva habitació.

Coloma Mateu és pedagoga de Creix