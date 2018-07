En marxa Petits! Grans! Llibres!

Des d'avui i fins divendres se celebra al Monestir de Sant Cugat del Vallès, una nova edició de Petits! Grans! Llibres!, el Festival Cultural de la Infància. Una proposta de l'Institut de la Infància amb la filosofia de 'slow festival' amb la qual el claustre del Monestir es transformarà en un espai estimulant -però també acollidor i relaxant- on les famílies podran gaudir d’una selecció dels millors àlbums il·lustrats, contes i propostes vinculades a aquests llibres que conviden a explorar, crear, experimentar i pensar.

Des del moment que les famílies entren al Festival, la part emocional és un aspecte fonamental de l’experiència. Les activitats i espais han estat pensats per a estimular el vincle afectiu entre adults i infants. Es tracta que l’experiència d’apropament als llibres sigui plaent, què puguin emportar-se a casa aquestes sensacions i es desperti l’amor per la lectura.

Les activitats i espais han estat pensats per a estimular el vincle afectiu entre adults i infants

Tot amb la filosofia de l’Institut de la Infància, que busca que els adults puguin posar-se en la pell dels nens i nenes, que respectin els seus ritmes i interessos, però molt especialment busca que els adults puguin retrobar-se amb el nen que porten dintre per a gaudir junts amb els més petits.

Un Festival amb aforament limitat, desenvolupat per un equip d’educadors, bibliotecaris, psicopedagogs i experts

Han dissenyat un Festival que recull l'experiència de més de quinze anys de l'Institut acompanyant les famílies en l'apropament dels més petits a la lectura de manera lúdica i creativa. Tot avalat per la formació contínua que ofereixen a educadors i professionals a l’àmbit de la literatura infantil. Dels continguts que imparteixen a escoles i educadors, ha nascut el programa del Festival d’aquest any.

Continguts del Festival Petits!Grans!Llibres!

Programa familiar. 'Slow festival' per a totes les edats, on les famílies gaudiran dels millors àlbums il·lustrats i propostes que conviden a explorar, descobrir i crear. Tot en un ambient relaxant i respectuós amb els temps dels infants.

6 espais temàtics al Claustre del Monestir de Sant Cugat:

Vincle amb la Natura , per connectar amb la natura i el nostre interior a través dels sentits.

, per connectar amb la natura i el nostre interior a través dels sentits. Racó de la calma , per exmperimentar amb el ioga, mindfulness, relaxació…

, per exmperimentar amb el ioga, mindfulness, relaxació… Pensar i créixer , per preguntar i reflexionar sobre nosaltres i la vida.

, per preguntar i reflexionar sobre nosaltres i la vida. Creativitat , dedicat al genial Hervè Tullet amb propostes per a interaccionar amb les il·lustracions i l’art.

, dedicat al genial Hervè Tullet amb propostes per a interaccionar amb les il·lustracions i l’art. Vivim els contes , un espai per difressar-se i jugar. Per ser protagonistes dels contes d’ara i de sempre.

, un espai per difressar-se i jugar. Per ser protagonistes dels contes d’ara i de sempre. Espai Nadons, ambient sensorial on descobrir els primers contes.

A més, tot seguint la filosofia de l’Institut de la Infància és un Festival inclusiu, que tracta amb cura les necessitats especials dels nadons (pàrquing de cotxets, espai de lactància), avis (amb llocs de descans) i nens amb necessitats especials.

També ofereixen moments de música i de silenci, per poder escoltar els ocells tot gaudint de la natura i dels aspectes sensorials. En aquest sentit, han dissenyat un programa que recull tot tipus de propostes relacionades amb aquests temes per a viure en família, així com sessions de contacontes.

Autor il·lustrador convidat d’aquesta edició

L'autor convidat d'aquesta edició és Albert Arrayás que presentarà el seu àlbum 'El pirata de les estrelles' (Babulinka). L’il·lustrador i autor explicarà aquest relat i convidarà els assistents a realitzar una activitat per a treballar l’empatia i l’amistat d’una manera creativa.

Albert Arrayás, ha publicat títols com 'Om' (Alba Editorial), 'Cuentos para crecer por dentro' (Nube de tinta), 'On està la lluna' (Fragmenta Editorial), 'El pirata de les estrelles' (Babulinka Books), entre molts d’altres.