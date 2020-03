Llibres que conviden a l'univers dels més singulars

És una porta que s’obre a la imaginació i la creativitat i que permet entrar en l’univers dels personatges més singulars de la literatura infantil i juvenil: els crítics, els perdedors, els dissidents, els rebels, els que tenen altres maneres de viure... És un espai que fomenta el diàleg entre les diferents arts i que convida a experimentar nous llenguatges i a practicar l’escolta atenta. És una trobada de famílies, escoles i professionals del sector editorial on sempre, sempre, s’aprèn algun recurs nou i on els experts acompanyen els lectors i espectadors en unes històries que atrapen. És, evidentment, el festival FLIC de literatura i arts infantil i juvenil, que se celebra els dies 13 i 14 de març al Museu del Disseny de Barcelona. En la seva desena edició té com a tema central els Personatges Singulars, uns individus de ficció fets d’un material que els fa ser i actuar lluny de les convencions i que en algun moment de la vida -com qualsevol de nosaltres- són únics.

Precisament aquests personatges únics abunden en les creacions de la il·lustradora italiana Beatrice Alemagna, cap de cartell d’aquesta edició i autora d’àlbums il·lustrats tan imprescindibles com Un gran dia de res (Combel) i Gisela de vidre (Libros del Zorro Rojo). Entre diverses xerrades i conferències, els visitants també podran gaudir d’altres noms destacats com l’escriptor anglès Jonathan Stroud, que inaugurarà una secció de la programació per al públic juvenil; la il·lustradora Noemí Villamuza; l’escriptora i col·laboradora del Criatures Laia Aguilar, que acaba de ser guardonada amb el premi Josep Pla; l’editor de Comanegra, Joan Sala; la mediadora literària Elena Fierli (premi FLIC 9) i l’editor argentí Manuel Rud (El Limonero), entre d’altres.

LA LITERATURA, UN ART

Quan fa balanç d’aquesta última dècada sobre el que ha aportat el festival, la directora del FLIC, Magalí Homs, destaca que l’essència és “haver tractat la literatura infantil i juvenil com un art i haver creat un diàleg amb altres arts com les musicals, les pictòriques o les escèniques”. “Proposem un espai de convivència i que genera nous projectes entre el món de l’edició, el de la il·lustració, etc.” Per exemple, aquest any hi participen un total de 14 escoles d’il·lustració i disseny europees que formen part de l’European Network, una xarxa europea creada per detectar i impulsar nous talents en aquest sector. El FLIC també s’ha consolidat com a altaveu del sector editorial. De fet, hi col·laboren una seixantena d’editorials nacionals i internacionals, que publiquen tant contes com llibres i àlbums il·lustrats, i el festival també dona veu a les revistes de l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català com Petit Sàpiens, Cavall Fort, Piu-Piu, Cocoter i Namaka, aquestes dues últimes de recent creació i que hem referenciat al Criatures.

EL PROGRAMA ESCOLAR

El FLIC, tot i que té l’epicentre al Museu del Disseny de Barcelona, també se celebra a Madrid i a Vic, de manera itinerant. Compta amb un programa escolar, en marxa des del 27 de gener i fins al 13 de març. Al gener molts alumnes d’infantil i inicial van gaudir d’un espectacle de rimes i ritmes amb la companyia de danses urbanes Brodas Bros a Can Felipa. Al febrer, estudiants de primària es van endinsar en un circuit d’instal·lacions de joc i literatura, amb la participació d’autors reconeguts com Care Santos, Maria Carme Roca, Ricardo Alcántara i Roser Ros. El públic juvenil és un dels focus on posen l’accent, explica Homs. Per això s’ha organitzat un taller de Fanfiction a partir de l’obra de l’escriptor britànic de ficció fantàstica Jonathan Stroud, autor de la Trilogia de Bartimaeus. “Estudiants d’ESO i batxillerat han creat preqüeles i seqüeles de la seva obra i divendres compartiran aquestes històries i tractaran la narrativa amb l’autor. És emocionant”, apunta la directora; i una bona manera d’esborrar l’etiqueta tòpica que els adolescents no llegeixen.

UNA SELECCIÓ D’11 EXPERTS

Partint dels personatges singulars, l’organització ha fet una classificació per categories (els crítics -recordeu Mafalda?-, els perdedors -el Cuttlas de Calpurnio...-) i experts com Maite Carranza, Paula Jarrín, Rosa Tabernero, Anna Herráez, Ricardo Rendón, Elena Fierli, Joan Portell, Mariona Masgrau, Marc Alabart, Agustí Montardit i Roser Ros han seleccionat els millors llibres de la literatura infantil i juvenil tenint en compte aquests personatges peculiars. L’obra estarà disponible a la Biblioteca Portàtil del FLIC, i molts dels llibres formaran part de les noves activitats familiars.

La Fira de la Creació Literària Al FLIC també hi ha la Fira de Creació Literària, amb 40 expositors de mostra i venda d’obra gràfica, llibres i propostes de creació i literatura més enllà del llibre. Entre els principals, destaquen la llibreria Al·lots de Barcelona, els il·lustradors que han estat escollits per la galeria Miscelanea i paradetes amb jocs i propostes de Cuscusian*s, la revista digital El Culturista, MTM Editores, Unpaspertú, la Fundació Mallorca Literària i l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català, entre d’altres. L’espai estarà obert tot el dia, tant el 13 com el 14 de març, perquè tothom s’hi pugui passejar, fer el vermut i gaudir del concert de Solà i Estella que aporta el festival Petits Camaleons de Sant Cugat del Vallès. A la fira també hi haurà la presentació d’alguns dels llibres seleccionats pel FLIC a l’Espai FLIC Recomana, amb les editorials Cruïlla, MTM, L’Altra Tribu, Liana Editorial, Libros del Zorro Rojo i Zahorí Books. I, a l’espai de la llibreria Al·lots, firmaran llibres Beatrice Alemagna, Noemí Villamuza i Jonathan Stroud. Accés lliure i gratuït.

Marc Alabart és mestre d’educació infantil, màster en biblioteques infantils i professor associat de la Universitat de Barcelona, on fa classes de didàctica de la literatura infantil, i per aquesta edició és un dels monitors literaris que acompanyen les famílies en les Experiències Literàries. “Quan arriba una família els hem d’explicar, breument, quina serà l’experiència perquè s’hi endinsin i ho facin de manera autònoma, de manera que els infants siguin protagonistes” vivencialment, explica. Enguany les famílies participants podran disfressar-se de personatges singulars, fer una creació literària col·lectiva i infinita, buscar la posició ideal per llegir emulant el dissenyador i escriptor Bruno Munari, resoldre reptes literaris explorant el museu, escoltar contes, experimentar com la paraula esdevé dibuix... En total, hi ha més d’una desena de propostes de joc i literatura per passar-ho bé en família, diu Alabart.

Finalment, el FLIC inclou dos tallers: el Quimigrames, en què els nens podran il·lustrar retrats singulars amb tècniques fotogràfiques analògiques, i l’Essències Singulars, perquè aquells que tinguin bon nas descobreixin quina olor fan les bruixes, els gegants i altres personatges literaris.