Un conte per divulgar la ciència

Ahir es va presentar a Tarragona el conte 'Escola Xocolatina', una publicació adreçada a nens i nenes de primària que recull el contingut dels tallers del cicle 'La ciència de la xocolata', en què dones investigadores de la URV i l’ICIQ expliquen la seva recerca fent servir el cacau com a element transversal.

La presentació del conte es va fer en el marc de les activitats organitzades amb motiu del Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència, que es va commemorar dilluns 11 de febrer. El llibre s’ha publicat en català i castellà, es pot comprar a les llibreries i també s’ha fet una versió en anglès que es pot descarregar gratuïtament des del web de Publicacions URV: www.publicacions.urv.cat

El conte

La Tina arriba un matí a l’Escola Xocolatina per assistir a nou classes en les quals diferents investigadores li parlen sobre ciència i xocolata.Aquest és el plantejament del conte 'Escola Xocolatina', una proposta de divulgació científica en la qual, amb el pretext del cacau i en un llenguatge adaptat al públic infantil, es parla d’ADN, arqueologia i història, química, publicitat, emprenedoria, enginyeria agroalimentària, cristal·lografia, salut i impressió 3D. Aquesta iniciativa està basada en els tallers 'La ciència de la xocolata', que des de fa dos anys organitzen la Universitat Rovira i Virgili i l’Institut Català d’Investigació Química amb l’objectiu de fomentar vocacions científiques entre les noies i normalitzar la presència femenina en la ciència. El contingut d’aquests tallers, fets per investigadores de les dues institucions, ha inspirat la redacció d’aquest conte, editat per Publicacions URV i l’editorial Piscina Un Petit Oceà i amb dibuixos de l’il·lustrador Armand.

El cicle 'La ciència de la xocolata' es va desenvolupar durant el curs 2017/2018 amb la intenció de donar a conèixer el cacau i la xocolata des de diferents disciplines científiques de la mà de dones que fan recerca a la URV i a l'ICIQ. L'objectiu era, com dèiem, fer divulgació de la ciència i despertar vocacions científiques entre els joves, especialment entre les noies, posant en valor i normalitzant la figura femenina en l'àmbit de la recerca. El cicle va constar de nou tallers adreçats a un públic de 9 a 12 anys sobre temes com els orígens de la xocolata, desxifrar l'ADN del cacau, la química de la xocolata i la xocolata a la publicitat.