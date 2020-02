Llibres per somiar en un món millor

L’editorial Akiara Books ha llançat una nova col·lecció de discursos inspiradors per a joves, AkiParla. La intenció és que els joves puguin entendre les grans qüestions del món d’avui dia i en puguin extreure les seves pròpies reflexions. A diferència del que ens podríem esperar, aquests discursos els pronuncia gent que us pot resultar poc coneguda. Potser sabeu qui és Malala Yousafzai, però ¿i Severn Cullis-Suzuki? En parlem amb la seva editora.

COM NEIX LA IDEA

Inês Castel-Branco, editora d’Akiara Books, explica que fa uns anys a la Fira de Bolonya va parlar amb Carles Navarrete, de l’Institut Ramon Llull: “Li vaig expressar la idea que em ballava pel cap de fer arribar els grans temes als joves. Navarrete em va dir: «I per què no fas una col·lecció inspirada en discursos?» La idea va prendre forma i, anys més tard, després de molta feina i reflexió, aquí la tenim”.

Els llibres, recomanats a partir de 12 anys però que també poden ser per a adults, van acompanyats d’unes il·lustracions precioses i les reflexions d’un autor que acompanyen el discurs. “Ens hem trencat molt el cap pensant en el format. La nostra intenció era acompanyar en tot moment el discurs. Per això el complementem amb unes il·lustracions molt cuidades i també amb les reflexions d’un autor que ens ajuden a complementar el discurs aportant nous punts de vista, anàlisis o argumentacions. Però el discurs és el que brilla. Està ple de valors i de missatges que ens poden obrir el cor i fer-nos reflexionar”.

Els discursos s'acompanyen de les reflexions d’un autor que ajuden a complementar el discurs aportant nous punts de vista, anàlisis o argumentacions

Els personatges són volgudament poc coneguts: la tria s’allunya de grans noms que sentim contínuament als mitjans de comunicació. “També hem buscat la paritat i una àmplia implicació geogràfica. Volem sentir diverses veus i de diferents punts del món”.

LA PRIMERA TRIA

El primer volum editat té com a protagonista Malala Yousafzai, una noia que quan tenia 15 anys va ser atacada pels talibans perquè defensava el dret de les nenes a rebre una educació. Després de diferents operacions va aconseguir sobreviure i actualment s’ha convertit en un referent dels drets humans. “Aquest discurs té molta autenticitat. Primer parla a les seves amigues, per acabar parlant a tothom. Va pujant de to fins arribar a un clímax final. I què demana? L’educació per a les noies. Pensem que en molts llocs del món això encara no és un dret”.

El segon volum està dedicat a Si’ahl, que l’any 1854 va fer un discurs explicant per què no podem vendre la Terra. “És un discurs preciós que ens parla des de la saviesa indígena. Ens diu que hem de respectar els animals, les plantes, les diferents poblacions... i ens fa veure un fet crucial: l’ésser humà cada vegada està més desconnectat de la Terra”.

La protecció del planeta o el dret de les nenes a l'educació són alguns dels temes de la col·lecció AkiParla

El tercer volum ens convida a escoltar la petita Severn Cullis-Suzuki, que quan tenia 11 anys, el 1990, es va dirigir al món sencer preguntant-se: “Què li estem fent a la Terra?” “Aquesta nena és molt anterior a Greta Thunberg. Té un gran coratge i valentia. Demana als adults que es comprometin, que compleixin la seva paraula i que l’ajudin a salvar el planeta”.

I l’últim volum que han publicat fins ara està dedicat a José Mujica, expresident de l’Uruguai, que quan exercia el càrrec va dirigir-se a l’Assemblea de l’ONU en un discurs que va deixar empremta. “Mujica té una oratòria preciosa i és un home que es manté en una integritat constant. En el discurs reflexiona sobre l’economia contemporània, les desigualtats, el consumisme imperant...”.