El Club del Petit Activista

Cada cop són més nombrosos els nens i nenes sensibilitzats amb les conseqüències que el canvi climàtic té sobre el nostra planeta. I des de petits volen respostes i accions concretes. Els hi donem? No sempre. L’editorial Zahorí Books, sempre atenta a la conscienciació social des d’edats primerenques, s’ha marcat un nou i interessant objectiu: publicar llibres per a petits activistes ecoresponsables. En parlem?

Marta Lorés, que juntament amb Mireia Trius és fundadora de Zahorí Books i creadora del Club del Petit Activista, explica que l’editorial sempre ha tingut un interès especial pels temes mediambientals. “L’any 2018 vam publicar el llibre Quan el glaç es fon, de Rosie Eve, per a nens d’uns 4 anys, que tracta d’un ós que perd la mare perquè el glaç es fon. Amb l’objectiu de mirar de trobar-la, l’animal fa un recorregut èpic per diferents espais on anem comprovant com el món ha canviat. Aquest llibre va tenir força repercussió i vam decidir continuar per aquesta línia”.

CONTES SOBRE EL MEDI AMBIENT I EL CANVI CLIMÀTIC

Fa poc ha aparegut un altre conte, en aquest cas per a lectors a partir de 8 anys, que es titula: SOS. Monstres de veritat amenacen el planeta. L’autora sueca Marie G. Rodhe hi desplega els principals monstres que amenacen el nostre planeta. “Aquests monstres -explica Marta Lorés- encarnen els diferents desastres climàtics del planeta: l’efecte hivernacle, la contaminació acústica, la contaminació lumínica o la contaminació ambiental, entre molts més. Està escrit amb un to desenfadat i provocador i pretén fer reflexionar els nanos sobre els diferents “monstres reals” que hi ha ara mateix al nostre planeta”.

A l'àlbum 'SOS. Monstres de veritat amenacen el planeta', l'autora hi desplega els principals monstres que amenacen el nostre planeta

Per als més petits també n’hi ha per triar i remenar. El llibre Per fi, lliures!, escrit per Sarah Loulendo i Arnaud Roi, i destinat a criatures de 0 a 3 anys, parla de diferents animals que viuen en captivitat i han de ser alliberats. “Hi ha una girafa tancada en un circ, un rinoceront massa gros per viure en bones condicions en un espai tancat i una orca atrapada en una piscina. El nen pot anar aixecant les solapes i anar alliberant tots els animals”. Una bona manera que des de ben petitons vagin prenent consciència.

EL CLUB DEL PETIT ACTIVISTA

En aquest context, i tenint en compte el ressò que han tingut els contes i la boníssima acceptació dels lectors, Zahorí Books ha decidit fer un pas endavant i crear el Club del Petit Activista. “Es tracta d’un portal web que pretén informar els nanos de tot allò que té a veure amb el medi ambient i el canvi climàtic. Hi podran trobar consells, notícies destacades, activitats que es faran per tot Catalunya en relació amb el canvi climàtic... D’altra banda, cada mes col·laborarem amb un projecte mediambiental que prèviament hauran votat els nostres petits activistes. La nostra idea és involucrar-nos en aquest projecte, que pot ser molt divers: des d’apadrinar un animal de la selva a fer accions concretes per reduir l’emissió de CO 2 . Un cop hàgim aprovat quin projecte farem, n’anirem mostrant l’evolució i ho compartirem amb la canalla”.

El Club del Petit Activista pretén arribar al màxim nombre possible de nenes i nens i convertir-se en un club on tothom que tingui consciència mediambiental s’hi pugui sentir representat. “Volem fer soroll, sí. Volem escoltar els infants i portar a terme accions concretes. Ells ens podran fer suggeriments o propostes al voltant de qualsevol tema i nosaltres els escoltarem. Mai hi ha hagut una conscienciació mediambiental tan important com ara. I cal escoltar la veu dels nanos. Així que aquest ha de ser el seu portal!”

La voluntat és ser un club on tothom que tingui consciència mediambiental s’hi pugui sentir representat

Les nenes i els nens que en vulguin formar part només cal que entrin a la pàgina web del club -apunteu: zahoribooks.com/clubpetitactivista-, deixar-hi les dades i clicar la casella Em vull unir al club. Normalment es demana l’e-mail dels pares, perquè n’estiguin al cas, i al cap de poc temps els nens rebran el carnet del club i ja s’hauran convertit en petits activistes.

Així que ja ho sabeu. Ha nascut un nou portal específicament per a infants sobre temes ambientals. Perquè, com assegura Marta Lorés: “Cal lluitar des d’ara i evitar un canvi climàtic que pot ser catastròfic. I la veritat és que no queda gaire temps”. Què, us uniu al club?