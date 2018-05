Vint-i-quatre contes, infinits protagonistes

Els 'Contes de s’Abu' contenen petites aventures didàctiques escrites i il·lustrades per Àngels Fermoselle, padrina de quatre nets: en Marc, n’Asha, en Nil i n’Íria. Fermoselle va començar a escriure les seves històries per a ells.

Els Contes de s’Abu varen néixer fa 7 anys, un dia que Fermoselle estava amb el seu net gran, en Marc, que llavors tenia 2 anys. Per entretenir-lo li va explicar un conte. “En Marc no estava molt animat aquell dia i a l’hora de la dutxa vaig inventar-me una història en què ell era el protagonista. Tot d’una vaig notar que li havia cridat l’atenció”, explica Fermoselle. Quan Fermoselle va veure que el seu net de dos anys era capaç d’entendre els punts més surrealistes del conte i que la història li havia semblat interessant, va decidir escriure’l i posar-hi dibuixos per fer-li un regal. És l’unic dels 24 contes publicats que no ha il·lustrat la mateixa autora.

Cada història està escrita sense el nom del protagonista per tal que el nin o la nina a qui va dirigit en pugui ser partícip directament. El nom no apareix ni a la portada ni dins el llibre. En el seu lloc, hi ha un espai per poder-hi afegir el nom del lector, ja que, com explica l’autora, “quan els nins són els protagonistes de la història s’hi impliquen més, especialment els més petits, ja que hi posen més atenció”.

Fermoselle ha publicat un total de 24 títols diferents, i hi ha quatre versions de cadascun. Hi ha, per una banda, una versió en què la protagonista és una nina i la versió en què ho és un nin. “Es tracta de la mateixa història, allò que varia és el dibuix”, concreta Fermoselle. A banda d’aquestes dues versions, cada conte està editat en català i en castellà. I, a més, quatre de les publicacions han estat traduïdes a l’anglès i l’alemany.

Els contes es dirigeixen a nins i nines d’entre 8 mesos i 8 anys. “La col·lecció ha anat creixent a mesura que els meus nets s’han anat fent grans, atès que he anat adaptant les històries a cada etapa del creixement”, explica l’autora.

Deixar d’utilitzar el xumet o els bolquers o aprendre com arribam al món és possible amb els Contes de s’Abu. Totes les històries, que abarquen temes molt diversos, contenen un component didàctic. “Cada situació està basada en fets de la vida quotidiana, la qual cosa ajuda els més petits a identificar-se amb la història”, assenyala l’escritora.

A banda d’escriure i il·lustrar el conte, Fermoselle duu a terme l’enquadernació a mà i, llavors, ella mateixa s’encarrega de vendre’ls a les fires artesanals. “Allò que crida més l’atenció del nostres contes són les seves històries i com cadascú les pot interpretar d’una manera diferent”, explica l’autora. És per aquest motiu que ell i la seva filla Maria, qui l’ajuda a anar de fira en fira, conten les històries a totes les persones que s’acosten a la paradeta a mirar o a comprar un llibre.

Maria Cifre és periodista