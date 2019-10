Torna la campanya 'Fas 6 anys. Tria un llibre'

Aquesta campanya pot ser una bona eina per inculcar a la canalla l'hàbit de la lectura. La mestra Pilu Hernández, del Pupitre de Pilu, es mostra convençuda que els pares són els que han d'introduir els fills en el món de la lectura. "Asseure's a llegir amb ells és la millor manera que s'apassionin per la lectura; no hem d'oblidar que l'exemple té més força que les regles", diu la mestra. Encara que amb les noves tecnologies han aparegut moltes noves formes de llegir (audiollibres, llibres digitals, etc.), és bo que els petits s'iniciïn amb llibres de paper. Així, la mestra dona alguns consells per motivar la canalla en funció de la seva edat, amb algunes propostes de lectura.

CONTES ABANS DELS 4 ANYS: "Abans dels 4 anys els llibres que hem d'escollir o ajudar que ells escullin són aquells en què la imatge és la protagonista i així donem curs a la seva imaginació. La ment dels nens és increïble". Una opció seria El monstre de colors, d'Anna Llenas.

CONTES DELS 4 ALS 7 ANYS: "Entre els 4 i els 7 anys hem d'observar l'infant i veure la seva capacitat. Hi ha nens que tenen molta facilitat per a la lectura i d'altres no tanta. No passa res, cadascú té el seu ritme. L'important és mostrar-los el fascinant món que amaguen els llibres. No hem d'oblidar que el més important en aquestes edats primerenques és relacionar-se, comunicar-se, desenvolupar la seva motricitat, experimentar, manipular i una infinitat d'activitats que van més enllà de les merament curriculars". Una proposta de lectura és El secret d'en Blef, de Teresa Arias i Eva Clemente.

CONTES DELS 7 ALS 10 ANYS: "Entre els 7 i els 10 anys els gustos poden ser molt dispars: des de còmics, fins a petites narracions. El que és veritablement important és que el nen llegeixi el que li agrada". Una bona proposta de lectura és Orelles de papallona, de Luisa Aguilar i André Neves.

CONTES DELS 10 ALS 12 ANYS: "En aquesta etapa solen predominar els llibres d'aventures i històries fantàstiques en què es puguin ficar cada vegada més en la vida del protagonista". Pilu Hernández proposa la lectura de Marina, de Carlos Ruiz Zafón.

CONTES A PARTIR DE 12 ANYS: "A partir dels 12 anys els nens ja tenen els gustos definits, per la qual cosa la seva elecció pot ser molt variada: bibliografies, diaris, revistes, novel·les, etc." Una bona proposta de lectura és el clàssic Les aventures de Tom Sawyer, de Mark Twain o El diari d'Anna Frank.