Torna la fira Literal

De divendres a diumenge, a la Fabra i Coats de Barcelona, es durà a terme laon s’ajuntaran editorials, llibreries, autores i autors, lectores i lectors per compartir, discutir i somniar sobre el món on vivim i la manera de transformar-lo. Des de la cultura i el pensament crítics proposen gaudir de la millor literatura crítica compartint-la amb qui la crea. La fira és oberta al públic i de caràcter gratuït. S'hi pot trobar des d'un mercat del llibre fins a conferències o debats. La complementen una programació musical i gastronòmica.

En el marc d'aquesta fira han programat l'Espai Kanalla, un lloc de trobada per a famílies on la lectura i els jocs fomenten el pensament crític. Disposa d'una programació específica enfocada a canalla de 0 a 99 anys on es treballen temàtiques radicals amb perspectiva de gènere i pedagogia infantil. És una zona de comoditat on mares i pares amb els seus fills poden gaudir d'un moment de relax entre coixins, contes infantils i jocs. Després de l'èxit que va tenir l'any passat aquest espai, l'organització ha optat per ampliar-ne la programació.

Leo Bassi amb el 'Juego del pato y la pata' serà l'encarregat d'obrir aquest espai dissabte. A través d'un joc similar al Joc de l'oca, portarà el públic per les grans etapes de l'univers, des del Big Bang fins a la consciència humanista dels nostres temps. A l'espai, que funcionarà durant el cap de setmana, també s'hi explicaran diversos contes: 'Jane Godall, una història inspiradora', 'La Nur s'escapa del conte', 'Els contes infantils d'Antonio Gramsci' i 'ABC de l'Europa racista'. D'altra banda, a través d'un conte teatralitzat, Joan Mitjons mostrarà com s'inventen les històries, i fins i tot es podran veure i tocar. L'espai està coordinat per la Biblioteca Trinitat Vella - José Barbero i la Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra.