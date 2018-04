Sant Jordi, un passeig per les llibreries

S’acosta la diada de Sant Jordi i les llibreries es vesteixen de gala. Aparadors guarnits, capses plenes de llibres, confirmació de signatures d’autors, atenció als clients que entren uns dies abans demanant llibres... Tot plegat suposa un daltabaix per als llibreters, que veuen estroncada la seva vida normal -o aparentment normal- per la voràgine que suposa Sant Jordi.

CASA ANITA

Ens preguntem com viuen aquests dies previs -un compte enrere, sí- algunes de les llibreries especialitzades en literatura infantil i juvenil (LiJ). Així que sortim a passejar per la ciutat de Barcelona i aterrem a la llibreria Casa Anita, situada al barri de Gràcia. Oblit Baseiria, llibretera que ho sap tot i més sobre literatura infantil i juvenil, ens explica com encaren la diada. “De nervis no en tenim gaires, però la feinada que suposa Sant Jordi és brutal. I sempre pendents del temps”. Com ens diu l’Oblit, la preparació s’inicia dos mesos abans, quan els llibreters comencen a parlar amb comercials, editors i distribuïdors per fer les comandes. “Nosaltres som una llibreria de fons i per Sant Jordi no venem només la novetat. La parada que tenim al carrer està dedicada als il·lustradors convidats. D’aquesta manera és una parada poc convencional. Els llibres exposats són el conjunt de la producció editorial de cada il·lustrador i no només la seva última novetat”. En aquest sentit, Casa Anita proposa un Sant Jordi molt especial. Des de fa onze anys, organitza la Trobada d’Il·lustradors conjuntament amb Ediciones Ekaré i amb el suport del districte de Gràcia. “La Trobada té lloc al carrer, al pla de Nicolau Salmerón, amb il·lustradors d’arreu del país, de la Península i de fora. Alguns dels il·lustradors convidats aquest any són Gustavo Roldán (Argentina), Ramon París (Veneçuela), Andrea Antinori (Itàlia), Ed Vere (Anglaterra) i altres il·lustradors d’aquí com ara Carme Solé Vendrell, Anna Llenas o Rocío Bonilla”. En tractar-se d’una llibreria amb segell propi, Casa Anita no vol ni pensa estar pendent de les famoses llistes dels més venuts. “Som una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil i il·lustració, i per Sant Jordi no canviem la filosofia de la llibreria”.

Casa Anita organitza, des de fa onze anys, la Trobada d’Il·lustradors

SENDAK

Continuem caminant sense moure’ns en cap moment del districte de Gràcia. Al carrer Còrsega, tocant a passeig de Sant Joan, ens trobem la llibreria Sendak, especialitzada en infantil i juvenil i que ha obert tan sols fa uns mesos. La Núria Càrcamo i l’Aitor Martos van cursar el postgrau de llibreria i van decidir emprendre un projecte plegats. Aquest és el seu primer Sant Jordi en què s’estrenen com a llibreters i... “Ho vivim amb nervis, emoció i molta feina. A principis de març comença la voràgine i ens toca mirar catàlegs de diferents editorials, reunir-nos amb comercials, etc. El que més ens costa és saber què demanem i en quines quantitats”. La Núria i l’Aitor han demanat ajuda extra a les parelles i amics perquè els ajudin tant a la llibreria com al punt de venda que tindran situat al passeig de Sant Joan. “Ens cal fer una doble comanda. No és el mateix els llibres que es venen a la parada -on els clients venen amb presses o amb idees prefixades- que el que venem a la llibreria, on podem fer recomanacions més tranquil·les”. La llibreria modificarà el seu aspecte habitual i situarà diverses taules amb recomanacions i propostes. D’altra banda, esperen que els clients descobreixin la llibreria i en gaudeixin i que facin barri. En aquest sentit, des que van obrir la llibreria no han parat d’oferir activitats relacionades amb la canalla i també de col·laboració amb les escoles. “D’aquí poc volem engegar dos clubs de lectura. Un per a nens d’1 i 2 anys i un altre per a nens de 2 a 3 anys. Volem que pares i fills es facin seva la nostra llibreria. I sobretot volem fer barri!”, apunten convençuts. D’il·lusió i ganes de tirar endavant no els en falten. Molta sort!

EL GAT PELUT

Agafem el metro i ens desplacem fins a la següent parada. Aquest cop toca el barri de les Corts, a Barcelona, on fa poc també va obrir una nova i encantadora llibreria: El Gat Pelut. La llibretera Marta Gil ens explica com encara el seu primer Sant Jordi. “Estic patint una mica. Sobretot perquè dos mesos abans de Sant Jordi les editorials, els comercials, els distribuïdors, etc., et fan la pregunta: «I aquest Sant Jordi què?» Com que és el nostre primer Sant Jordi encara no tenim clares del tot les preferències dels nostres clients. Però les anem descobrint a poc a poc”. El Gat Pelut, que ha fet una gran campanya a les xarxes des que va obrir, s’està sabent fer un lloc al barri de les Corts, on és la primera llibreria llibreria. “Venem molt bé el llibre il·lustrat. Els clients es deixen recomanar. La literatura d’adults també es ven força bé -normalment perquè els clients saben més el que volen-. En canvi, la literatura juvenil és el nostre escull. Ens costa que els joves a partir dels 12 anys vinguin a la llibreria i comprin”. Per captar nous clients i fer que el barri se’ls acosti estan organitzant tot tipus d’activitats que potencien la lectura: “Fem sessions de contacontes, presentacions de llibres, aviat engegarem dos clubs de lectura -un de 5 a 8 anys i un altre de 9 a 12 anys-, i també hem posat en marxa un taller de manualitats i un grup de 0 a 3 anys per a pares i fills”. Quan li preguntem a la Marta què n’espera del seu primer Sant Jordi, ens diu que “una bona afluència de gent tot el dia”. “Que entrin, que coneguin la llibreria, que se la facin seva, que miolin molt!”

"Venem molt bé el llibre il·lustrat. Els clients es deixen recomanar" Marta Gil - Llibretera El Gat Pelut

L’ALTELL

Finalment agafem el tren i arribem fins a Banyoles per anar a visitar la mítica llibreria L’Altell. Parlem amb la seva llibretera, Irene Tortós-Sala (fotografia), que ens comenta que per Sant Jordi tot es precipita. “Pensar, mesurar les quantitats i intentar no equivocar-te és un bon trencaclosques! Un cop fetes les comandes, Sant Jordi aterra a la llibreria de manera voluminosa i és llavors quan absolutament tothom pren consciència de la feinada que representa. Si parléssim d’hores... t’espantaries!” L’Altell té un públic fidel construït a base d’anys de feina i de molta dedicació. “Demanen moltes recomanacions, sí, moltes! A més, parlem d’una ciutat petita, com és Banyoles, on coneixem molts dels nostres lectors i clients i hi ha qui entra i em diu: «Dona’m un llibre per al meu home o per a la meva mare... el que vulguis!» Això, evidentment, és confiança absoluta i agraïment”. Per fomentar la lectura ofereixen clubs de lectura i activitats adreçades tant als petits com als més joves. “ Fomentem la lectura dia a dia. Assessorem els progenitors i els joves. Però, sobretot, els ensenyem a llegir bona literatura!” Quan finalment li preguntem si és cert que Sant Jordi suposa sovint un 50% de la facturació de l’any ens diu: “És un mite fals, ha, ha... Evidentment ajuda, però si hagués de viure només de Sant Jordi... No sé si tindria la llibreria oberta!”

"Fomentem la lectura dia a dia. Assessorem els progenitors i els joves. Però, sobretot, els ensenyem a llegir bona literatura!” Irene Tortós-Sala - Llibretera L'Altell

Tornem en tren cap a Barcelona i desitgem sort -molta sort!- a totes aquestes llibreteres i llibreters que estan fent els preparatius per al dia de Sant Jordi. Però més enllà de la diada, pensem en la importància que té la seva feina la resta de dies de l’any. Perquè són ells, els llibreters, els que s’encarreguen de fer nens i adolescents lectors gràcies al seu esforç diari. Creant lectors a poc a poc. Dia a dia. Lectura a lectura. Més enllà de l’esclatant dia de Sant Jordi... I que sigui per molts anys!