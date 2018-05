Històries de premi

El Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (ClijCAT) ha fet públics els guanyadors del 13è premi de literatura infantil Atrapallibres i el 22è premi de literatura Protagonista Jove. Els llibres que han optat al premi estan editats entreel maig del 2017 i l'abril del 2018.

Aquests premis els convoca cada any el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil amb l’objectiu de fomentar la lectura entre els més joves. Els premis tenen el jurat de joves lectors més nombrós de l’estat espanyol, ja que prop de 6000 infants i joves han participat en aquesta activitat per fomentar la lectura.

La comissió d’experts en llibre infantil, formada per Nati Calvo (Biblioteca Sant Ildefons de Cornellà del Llobregat), Agustí Lleyda (mestre), Montse Marcet (Lectors al Tren), Marta Martí (Biblioteca Central de Terrassa) i Marc Rodríguez (Revista Faristol), va seleccionar per al premi Atrapallibres els llibres en català presents en tres categories: 9, 10 i 11/12 anys. El premi està adreçat a tots els centres de primària i les biblioteques de les Illes Balears, Catalunya i el País Valencià.

Els dos premis de literatura tenen la finalitat d’aconseguir el màxim nombre possible de lectors i lectores de les edats a les quals van destinats

En paral·lel, una altra comissió d’experts en literatura juvenil va escollir les obres del premi Protagonista Jove.La comissió la van formar Júlia Baena (revista 'Faristol'), Joan Bustos (revista 'Faristol'), Glòria Gorchs (Biblioteca Roca Umbert), Veri Pena (Llibreria La Mulassa) i Joan Portell (revista 'Faristol'). Aquesta comissió d’experts va seleccionar els vuit llibres en català, quatre per a cada grup d’edat (13/14 i 15/16 anys), que es van presentar a tots els centres d’ESO i batxillerat i les biblioteques de Balears, Catalunya i el País Valencià.

Els dos premis de literatura tenen la finalitat d’aconseguir el màxim nombre possible de lectors i lectores de les edats a les quals van destinats. Els mateixos nens es converteixen en el jurat dins de cada centre o biblioteca. Després han de presentar-los i defensar-los davant els companys, i així es tria el que consideren el millor. D’aquesta manera s’atorga la màxima importància a l’opinió dels infants i joves, i se’ls ofereix l’opció de convertir-se en jurat d’un premi que va més enllà del seu centre escolar o biblioteca.

Les obres guanyadores del 2018 han sigut:

13è premi Arrapallibres Categoria 9 anys: DAYLON, Patrick; MAROIS, André. 'El lladre d’entrepans'. Trad. Coral Romà. Ed. Cruïlla. Categoria 10 anys: HAIG, Matt. 'Un noi anomenat Nadal'. Il·lustr. Chris Mould. Trad. Anna Llisterri. Ed. Estrella Polar. Categoria 11-12 anys: CARRANZA, Maite. 'La pel·lícula de la vida'. Il·lustr. Iratxe López de Munáin. Ed. Cruïlla

22è premi Protagonista Jove Categoria 13-14 anys: REINHARDT, Dirk. 'Train kids'. Trad. Montserrat Franquesa. Pagès Ed. Categoria 15-16 anys: NIVEN, Jennifer. 'Aquí és on tot comença'. Trad. Anna Puente Llucià. Grup Editorial 62 (Ed. Fanbooks)



El lliurament dels premis tindrà lloc a la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona. El dilluns 4 de juny a les 10.00 h es lliurarà el premi Atrapallibres i el dimecres 6 de juny a les 10.00 h es lliurarà el premi Protagonista Jove.

Festa d'El Tinter de les Lletres Catalanes

D'altra banda, 60.000 alumnes d'arreu del principat van participar en la Festa d'El Tinter de les Lletres Catalanes celebrada divendres passat al Casinet d'Hostafrancs de Barcelona. La festa, que agrupa els premis literaris d'autors d'entre 6 i 18 anys, és "un projecte col·lectiu per incentivar la creació literària en català a l'escola", en paraules del vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, que va reivindicar els guardons en un context com l'actual, "en què a alguns no els agrada que s'eduqui en llibertat i en el pensament crític".En aquest sentit, Mauri va posar en valor la feina dels mestres i docents, i els va enviar un agraïment especial"en un any que no ha sigut fàcil i en què alguns han volgut posar en dubte la feina imprescindible que fan". Marcel Mauri va esperonar tots els participants a continuar llegint i descobrint la literatura:"Continueu gaudint dels llibres, dels contes, que us faran lliures i persones compromeses amb l'entorn. D'aquesta manera contribuïm a fer que el nostre país i la nostra societat siguin una mica millor".

En la festa celebrada al Casinet d'Hostafrancs de Barcelona es van donar a conèixer els guanyadors de la 12a edició del premi Sambori de narrativa i la 7a del Pissiganya de poesia, dos guardons que tenen com a objectiu potenciar la creativitat d'infants i joves i reconèixer els valors emergents de les lletres catalanes.Un total de 30 alumnes acompanyats per les seves famílies i representants dels centres educatius van rebre el reconeixement d'Òmnium Cultural. En l'àmbit dels Països Catalans, fins a130.000 alumnesparticipen en El Tinter, un fet que el converteix en elpremi literari escolar amb més participació d'Europa.

El premi Sambori Òmnium de narrativa ha arribat a la 12a edició i ha comptat amb la participació de 466 centres educatius de primària, secundària i batxillerat de Catalunya, la Catalunya del Nord, Andorra i la Franja. En total hi han participat 42.000 alumnes i 780 professors. El premi Pissiganya de poesia ha celebrat la 7a edició i hi han participat 18.000 alumnes de 211 centres educatius diferents.