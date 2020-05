Música i poesia per als més petits de casa

Si voleu que la canalla descobreixi el món de la poesia, teniu una magnífica ocasió amb el llibre disc Bestiari, que recull poemes de Josep Carner musicats per Joan Díaz. És el tercer treball discogràfic de la formació New Cat, The New Catalan Ensemble, un àlbum en format especial que inclou il·lustracions creades per exalumnes de l'Escola Massana, comissariats per l'il·lustrador Arnal Ballester. Aquest llibre disc inclou 22 poemes i cançons, poemes de Carner amb música original de Díaz. Hi han col·laborat diversos cantants del panorama català (Roger Mas, Gemma Humet, Marc Parrot, Carles Belda, Joana Gomila, Ge mma Abrié, etc.) i es va impulsar amb motiu de la commemoració del 50è aniversari de la mort del Príncep dels Poetes.



'Bestiari'. Newcat · The New Catalan Ensemble

contingut en línia, amb les partitures i el play along de cada cançó perquè qui vulgui pugui cantar o tocar a sobre. El llibre disc, que està agradant especialment a la canalla d'entre 4 i 8 anys, està a la venda en algunes llibreries i sempre des de seedmusic.eu . El llibret, amb tots els poemes il·lustrats, inclou un pòster, i al disc també hi ha enregistrats els poemes recitats per Pere Arquillué i Clara Segura. A més, a la seva pàgina web hi ha tot el contingut en línia, amb les partitures.

Si tot segueix el seu curs, a l'octubre faran un concert de presentació dins de la nova temporada del Palau de la Música, amb format sextet de músics i amb Josep Pedrals recitant.