Formar el professorat per incentivar la lectura

Fa uns dies, Coca-Cola, promotora d'un dels concursos d'escriptura per a joves de referència, va oferir una jornada literària dirigida a 60 professors de secundària de Catalunya, amb l'objectiu de dotar-los d'eines per incentivar la lectura i l'escriptura creativa entre els joves.

La jornada es va dividir en dues parts. Per una banda, l’escriptor i periodista César Mallorquí va impartir una classe magistral sota el títol 'Elogi de la mala literatura. La seva importància en la formació dels joves autors'. La conferència anava dirigida als docents de secundària, els alumnes dels quals participen en la 58a edició del Concurs Joves Talents de Relat Curt en castellà i la 41a en català de la Fundació Coca-Cola, un certamen que busca incentivar l'escriptura creativa i potenciar el talent dels més joves.

Aquestes jornades se celebraran en diferents ciutats d'Espanya

César Mallorquí, que ha obtingut diversos premis com el Cervantes Chico per tota l'obra de gènere juvenil i el Premi Nacional de literatura infantil i juvenil per 'L'illa de Bowen', va ser l'encarregat d'impartir aquesta jornada literària per a professors a la fàbrica de Coca-Cola de Barcelona. Aquestes jornades se celebraran en diferents ciutats d'Espanya, i tenen com a objectiu dotar els professors de secundària d'un major nombre d'eines per incentivar la lectura i l'escriptura creativa entre els joves.

L'objectiu és dotar als professors de més eines per incentivar la lectura i l'escriptura creativa entre els joves





Per altra banda, a més de la conferència de César Mallorquí, els seixanta professors assistents també van poder participar en un taller organitzat per l'escola d'escriptura creativa Funció Llenguatge, on es va abordar la importància de la lectura, quines són les claus per formar lectors adolescents amb talent i com trobar lectures recomanades i activitats per treballar la lectura a l'aula.

Uns premis amb molta història

Aquestes jornades formen part del Concurs Joves Talents de Relat Curt de la Fundació Coca-Cola, uns premis que compten amb la col·laboració de la Real Academia Española i el departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i que permeten als joves de 2n d'ESO mostrar els seus dots literaris. Durant els seus gairebé seixanta anys de vida, i més de quaranta en l’edició en català, hi han participat més de 10 milions d'estudiants. L'edició passada va aconseguir una xifra rècord de més de 13.000 estudiants de tot Espanya de 2.800 centres educatius diferents, i a Catalunya hi van participar 3.735 alumnes.

En aquestes noves edicions, els participants hauran de passar per diferents fases, entre les quals una prova escrita, que se celebrarà els dies 10 i 17 de març del 2018 i en la qual hauran de compondre un relat breu de no més de dos folis d'extensió.

En l'última fase, els 17 guanyadors autonòmics i els quatre guanyadors d'altres llengües (gallec, català, basc i balear) podran assistir a l'Experiència Coca-Cola, un viatge de caràcter cultural i d'oci a Madrid, on podran conèixer importants escriptors i viure experiències rodejats d’art. Els concursos culminaran amb una gala nacional de lliurament de premis a la seu de la Real Academia Española per presentar el guanyador del premi Relat Breu en castellà i una gala al Palau Robert de Barcelona per a l’edició en català.