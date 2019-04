El FLIC Festival arriba a Vic

El FLIC Festival torna a Vic per segon any consecutiu, amb el Casino de Vic com a coorganitzador i seu principal, juntament amb la Biblioteca Joan Triadú, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i el Cineclub Xic, i amb el suport de les regidories de Cultura i d’Educació de l’Ajuntament de Vic, l’Obra Social “La Caixa” i la col·laboració de la llibreria El Petit Tresor.

El FLIC és un festival d’experiències i creació literària que, de manera itinerant, convida tots els públics a gaudir de la literatura i les arts en els espais culturals de referència de les ciutats que l’acullen (Barcelona, Vic i Madrid).

Del 24 al 28 d’abril la seu del festival serà Vic, on s’esperen un miler d’assistents entre públic familiar, escolar i professional, que podran gaudir d'un programa de propostes familiars, escolars i professionals que aposten pel 'crossing art' literari i engloba activitats de cinema, dansa, rima, joc i pensament al voltant dels llibres i la literatura infantil i juvenil.