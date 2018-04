Contes per sentir

L’editorial Sentir ha llançat una nova col·lecció batejada com a 'Senticontes', pensada per fomentar l’educació emocional. Són contes il·lustrats que s’han creat per ajudar a comprendre i afrontar els reptes de la nostra societat; una lectura pensada per als petits, però també una guia per als adults, indispensables en aquest acompanyament.

“La iniciativa neix després de 15 anys com a directora d’un centre de psicologia infantil principalment dirigit a la infància i a les famílies. Treballem molt amb contes com a eina terapèutica, i des de la nostra visió professional vèiem que els contes que hi havia al mercat no responien a les necessitats que teníem per explicar als nens diferents situacions d’actualitat”, explica Mercè Bermejo, directora de la nova col·lecció. Aquesta falta es va convertir en el motor per engegar aquest nou projecte: “Durant sis mesos vam elaborar un estudi en col·laboració amb diverses universitats estatals que volia revisar la presència de temàtiques d’actualitat en la bibliografia infantil. Efectivament, l’estudi va coincidir amb la nostra percepció professional”. Els resultats mostraven aquest dèficit de narrativa infantil orientada a l’àmbit emocional i psicològic, i és per això que es van engrescar a fer realitat aquest projecte.

ADOPCIÓ, ASSETJAMENT ESCOLAR, ABÚS SEXUAL...

El primer títol publicat és 'El viatge del cordó de plata' (amb text de Loretta Zaira Cornejo i il·lustracions de María Jesús Santos) i parla sobre l’adopció, l’acollida familiar i l’acolliment permanent. El segon, 'El jardí de les abraçades', el signa José Antonio Luengo: “Parla de l’assetjament escolar i la violència entre iguals: com es pot prevenir i mirar de promoure el bon tracte. El conte pretén reflexionar sobre les maneres de relacionar-se entre persones i mostrar com l’amabilitat es pot convertir en un vehicle molt efectiu per estar bé a la vida”.

Al maig es publicarà el tercer conte, 'De quin color són els teus secrets'?, signat per Margarita García Marqués i destinat a prevenir l’abús sexual. Tenen previstos deu títols per publicar, i les pròximes temàtiques que afrontaran des de 'Senticontes' seran el càncer (d’algú proper) o els ingressos hospitalaris (dels mateixos nens), la separació dels pares, els tractaments de fertilitat, els processos de dol i els traumes, la prevenció de la violència de gènere o les diferents tipologies de famílies. Tots són temes molt vigents a la societat.

“La idea és molt bona i està tractada amb molta cura. Amb una visió molt real de com els nanos processen la informació i l’emoció”, explica Josep Vilajoana, degà del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Aquests contes són una bona manera d’afrontar temes espinosos o difícils: “Els pares agraeixen tenir un material per poder acompanyar les converses”, afegeix.

EL CONTE, VIA D’ENTRADA

“Ho hem perdut una mica amb les pantalles, però abans els contes eren la via d’entrada per mostrar la complexitat del món als infants. El nano es pot projectar en aquestes situacions sense que obligatòriament es vegi interpel·lat. És a dir, al final d’un conte hi havia una lliçó. Aquesta manera d’aprendre és molt més directa que explicant-li el significat estrictament cognitiu de la por, la ràbia, l’afecte, la mort... Totes aquestes qüestions són molt complexes. La via de la historieta amb els personatges permet entrar-hi molt més fàcilment. És per un canal en què el nano està sempre disposat”, conclou.