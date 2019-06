Contes i relats de premi

Més de 160.000 alumnes d'arreu dels Països Catalanshan participat enguany en el Tinterde les Lletres Catalanes, que agrupa els premis literaris d'autors d'entre 6 i 18 anys,Sambori i Pissiganya.Són 30.000 alumnes mésque en l'edició anterior,un fet que el converteix en el premi literari escolar amb més participació d'Europa. Els guanyadors de la final de Catalunya es van donar a conèixer a la Festa del Tinter,celebrada divendres passat a l'Auditori del Conservatori del Liceu, a Barcelona. El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, empresonat des de fa 20 mesos, va fer arribar una carta per felicitar tots els participants i va posar en valor la llengua catalana com a eina essencial de la cohesió social: "Una salutació especiala tots els que, com jo, no teniu el català com a llengua materna: tenim tots els accents per gaudir –diu Cuixart–, mentre fem del català punt de trobada". Per la seva banda,Marcel Mauri de los Ríos, vicepresident d'Òmnium, va tancar l'acte assegurant:"És escrivint i llegint que aconseguim societats millors i ser persones lliures i crítiques".

Els màxims responsables d'Òmnium van voler agrair també a mestres i professionals la seva tasca i la seva entrega"sempre al servei d'aquest gran consens que és el model d'escola catalana", escrivia Cuixart.A tots els alumnes Jordi Cuixart els va recordar que"aprendre significa créixer, i créixer és atrevir-se a preguntar-s'ho tot"i per fer-ho"el Tinter és un estímul preciós".

En la festa del Tinter es van donar a conèixer els guanyadors de Catalunya de la 13a edició del premi Sambori de narrativa i la 8a del Pissiganya de poesia, dos guardons que tenen com a objectiu potenciar la creativitat d'infants i joves i reconèixer els valors emergents de les lletres catalanes.Un total de 30 alumnes acompanyats de les seves famílies i representants dels centres educatius van rebre el reconeixement d'Òmnium Cultural. L'acte va girar al voltant de la figura de l'escriptora Teresa Pàmies, en el centenari del seu naixement.

El premi Sambori Òmnium de narrativa ha arribat a la 13a edició i ha comptat amb la participació de més de 150.000 alumnes de 1.239 centres educatius de primària, secundària i batxillerat de Catalunya, la Catalunya Nord, Andorra i la Franja. A Catalunya, en total, hi han participat més de 46.000 alumnes. El premi Pissiganya de poesia ha celebrat la 8a edició i hi han participat més de 13.000 alumnes de Catalunya de 142 centres educatius diferents.

Premi Pilarín Bayés

D'altra banda, demà, dimecres, es farà a l’Auditori de Sant Cugat del Vallès l'acte de lliurament del premi Pilarín Bayés. Enguany se celebren els trenta anys de la Convenció sobre els Drets dels Infants adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides i el premi Pilarín Bayés ha volgut celebrar aquesta important efemèride i ha escollit com a temàtica per a la 16a edició els drets dels infants.

Com cada any durant la diada de Sant Jordi es van anunciar els guanyadors del premi Pilarín Bayés d’aquest 2019, les històries dels quals formaran part del recull de contes que elabora cada any el premi i que seran il·lustrats per la mateixa Pilarín Bayés. El concurs d’enguany ha estat tan igualat que el jurat d’aquesta 16a edició ha decidit ampliar de 5 a 6 premis les categories dels cicles mitjà i superior. El jurat ha hagut de valorar gairebé 800 contes presentats que posen en relleu els drets que tenen els infants.

El premi Pilarín Bayés és un premi de contes escrits per nens i nenes de primària. Els principals objectius són fomentar la lectura i acostar els llibres als infants, estimular la seva imaginació i fer-los reflexionar i treballar temàtiques al voltant dels valors. A més, el premi vol ser un homenatge a aquesta gran il·lustradora que encarna tot això a la perfecció: valors, estima pels contes i estima pels infants.

El premi proposa cada curs una temàtica diferent i els contes rebuts es classifiquen en quatre categories: cicle inicial, cicle mitjà, cicle superior i educació especial. De cada cicle, el jurat escull 5 contes, que són publicats en un llibre il·lustrat per la mateixa Pilarín Bayés.