Ja fa olor de vacances

Ja arriba la primavera i el sol comença a encalentir els carrers, i amb ell arriben les nostres ganes de sortir a la platja, al parc o a passejar al camp. Ja estan molt a prop les desitjades vacances d’estiu i només ens queden un parell de mesos per acabar les classes.

A les escoles ja hi trobam un ambient agitat, perquè ara ens toca posar-nos les piles i fer un esforç final per poder passar l’estiu sense estudiar o intentar no fer-ho gaire. Però, és aquest l’objectiu que haurien de procurar aconseguir els nostres fills? Els he d’animar a aconseguir-ho? És l’estiu una època de desconnexió completa?

No hi ha dubte que les vacances estiuenques són molt necessàries perquè els alumnes desconnectin. En aquest moment del curs comencen a aparèixer dificultats per concentrar-se, esgotament o fins i tot una mica de desmotivació. Quan s’acaba el curs escolar, els nins necessiten una càrrega d’energia per poder continuar tenint un rendiment màxim el proper curs.

Contràriament, pot ser que deixar a un costat tots aquells coneixements i destreses que ens ha costat tant d’esforç aconseguir per tal de desconnectar no ens sigui gaire beneficiós. Els mesos d’estiu són una bona època per aprofundir en aquells aspectes de l’aprenentatge que no hem tingut temps de treballar o que no s’han aconseguir assolir durant el curs.

Que puguem fer servir l’estiu per continuar treballant els aprenentatges no significa que hàgim de tenir una altra jornada escolar completa al juliol i l’agost. No hem d’oblidar que el cervell necessita aquell moment de pausa que ens ofereix l’aturada de les classes i, per aquest motiu, es fa necessari que tot allò que aprenguem o practiquem durant les nostres vacances es treballi d’una manera molt més lúdica que la que feim servir durant el curs. Això ens garanteix que els nostres fills puguin continuar avançant sense sentir-se esgotats, frustrats ni desmotivats.

Aprenentatge lúdic

Treballar amb els nostres fills els continguts escolars o l’adquisició d’eines o estratègies d’una manera divertida pot ser molt més senzill del que els pares ens pensam. No hauríem d’oblidar que tots aprenem a través d’experiències i que els models d’aprenentatge dels infants són, principalment, els seus familiars directes. Per aquest motiu, moltes de les activitats que duguem a terme junts els podran aportar algun aprenentatge.

Podem treballar les ciències naturals fent una excursió, practicar la comprensió lectora llegint el diari o un conte plegats i parlant-ne, practicar les mesures de pes, la capacitat i el càlcul mentre elaboram alguna recepta de cuina o treballar la motricitat fina mentre penjam la roba amb pinces. Una altra eina molt enriquidora són els jocs de taula, amb els quals podem treballar les diferents habilitats necessàries per aconseguir un bon aprenentatge pel que fa al vocabulari, l’expressió, la comprensió, l’atenció, etc.

Tots el pares hauríem de dedicar un temps a fer totes aquestes activitats amb els nostres fills. Però, de vegades, el nostre ritme de vida frenètic o els nostres horaris laborals no ens permeten guiar i compartir aquests moments amb els més petits de la casa. Per aquesta raó ens sorgeixen dubtes sobre el tipus d’activitats a què seria bo dur els nostres fills durant l’estiu.

Una bona opció són els tallers d’estiu que ofereixen els centres terapèutics. A diferència d’altres llocs, en aquest tipus de centres coneixen la importància tant dels aprenentatges com del descans mental. Podem trobar tallers intensius per als mesos d’estiu en els quals els nostres fills podran continuar adquirint les eines necessàries per avançar en l’aprenentatge d’una manera molt divertida.

Partint de la base que cada nin o adolescent presenta unes necessitats específiques, podem trobar diferents tipus de tallers per a totes les edats i nivells: tallers de grafisme, musicoteràpia, psicomotricitat, tècniques d’estudi, tallers de lectura, tallers d’estimulació, d’habilitats socials, de matemàtiques, etc.

És important que aquestes activitats vinguin sempre de la mà de professionals de l’educació, els quals s’encarreguen d’aportar les estratègies necessàries perquè els nins puguin adquirir coneixements i destreses d’una manera divertida i enriquidora i puguin continuar avançant en el seu procés d’aprenentatge.

Sandra Fernández és mestra d’audició i llenguatge de Creix