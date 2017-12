Jo soc de ratlles!

Vivim moments incerts en els quals les emocions estan a “flor de pell”. Els nostres infants i joves són especialment sensibles a com els adults donem sortida a la preocupació, a la inquietud, a la irritació, a l’entusiasme, al rebuig, a la decepció, a la tristesa o a les pors. Som models de referència per a tots ells i, per això, és clau reflexionar-hi.

D’infants ens agraden els termes molt clars i ben definits. El món es divideix en bons i dolents, en rics i pobles, en guapos i lletjos, en les coses que estan bé i malament, entre els que tenen raó i els que estan equivocats. Aquesta polarització ens ajuda a anar ordenant el que vivim i a clarificar-nos. El perill és seguir aplicant aquest criteri quan ja som adults. Hem d’entendre que som éssers diversos i que els límits sovint estan difuminats com en una paleta de pintor. Els colors emocionals i les formes de mirar el món es barregen i són diverses en intensitat i to. Aquesta diversitat és una gran oportunitat si la sabem gestionar.

S’explica que una mestra va fer la següent pregunta als infants de la seva classe: ¿Si les persones bones fossin de color verd i les dolentes de color vermell, tu de quin color creus que series? Els alumnes van anar responent o verd (la majoria) o vermell (alguns). Només una nena va donar una resposta diferent: “Jo seria de ratlles verdes i vermelles”.

Aquests dies incerts correm el risc de polaritzar-nos perquè en els extrems hi trobem una zona refugi per acomodar-nos que ens permet simplificar i buscar la seguretat. Penso que hi ha algunes eines de reflexió-acció que podem donar als nostres joves per ajudar-los a entendre i a autoregular-se emocionalment.

Cal aprendre l’art dels matisos. Entre el blanc i el negre hi ha un munt de tonalitats i matisos, i saber-ho apreciar vol dir madurar. Evitem la simplificació i jutjar algú penjant-li una etiqueta fàcil.

Ara bé, tot això no és només per dir-ho als nostres infants i joves, tot això és també perquè ho practiquem nosaltres, els pares, mares, mestres i adults en general. Això vol dir viure-ho i aplicar-ho, precisament en moments incerts que és quan ens mira la nova generació i aprèn de nosaltres el que vol dir ser persona. Un repte enorme, com sabeu prou bé.

Maria Mercè Conangla és Presidenta de la Fundació Àmbit Ecologia Emocional