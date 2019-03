Febre alta, vòmits, tos ... ¿Quan he de portar el meu fill a urgències? Aquesta és una de les preguntes que més es fan els pares i mares, especialment els primerencs, quan els seus fills es posen malalts. Un servei d’urgències pediàtriques àgil, còmode i eficaç pot ser la resposta. Allà sabran atendre la criatura i respondre els dubtes i inquietuds dels pares.

L’Hospital El Pilar, del grup Quironsalud, compta amb un complet equip de pediatria per atendre les urgències dels més petits les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any en un espai renovat en ple centre de Barcelona. La doctora Marta de Quixano és la cap del servei de pediatria i coordinadora del servei d’urgències pediàtriques: “La nostra ubicació al centre de Barcelona, amb tantes vies d’accés disponibles, és un avantatge per a molts pares i mares, que poden venir a urgències amb els seus fills si tenen dubtes sobre el que els passa”, explica.

A l’hora de valorar si cal visitar el servei d’urgències, “tot i que la simptomatologia és important, si té febre alta, tos, vòmits o diarrea -afirma la doctora Quixano-, també hem de fixar-nos sempre en l’estat general del nen”. “De vegades és una qüestió de sentit comú”. En aquest sentit, la doctora recomana anar a urgències en aquests casos:

Davant de totes aquestes situacions, el servei de pediatria de l’Hospital El Pilar disposa d’un equip d’especialistes pediàtrics amb àmplia experiència per fer el seguiment dels infants que van a les urgències pediàtriques de l’hospital. “Comptem amb un ampli ventall d’especialitats, des de cardiologia, cirurgia pediàtrica o traumatologia, fins a fisioteràpia respiratòria o psicologia infantil, de manera que podem oferir una atenció integral a la salut infantil des del naixement a l’adolescència”, conclou la doctora Quixano.

Si no baixa la febre, el porto a urgències?

“La febre no és una malaltia. Pot ser el símptoma d’alguna patologia o un avís del cos del nen”, explica la doctora Quixano. “Si els antitèrmics i els analgèsics no funcionen podria ser un senyal que alguna cosa no va bé, i cal anar a urgències si la febre alta es presenta amb petèquies, dificultat respiratòria o clars símptomes d’alteració urinària. També si es prolonga durant més de 48 hores o el nen està molt decaigut”. https://www.quironsalud.es/pilar/ca/destacats/pediatria-i-urgencies-pediatriques-24h