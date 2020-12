Què demanem als reis?

El primer llibre de Dàmaris Gelabert

14,25 €

Primer conte de la col·lecció de llibres de la Dàmaris Gelabert, una adaptació en forma de conte de la cançó Qui soc jo?, que és un clam a la reflexió sobre l’autoconeixement, per descobrir qui som i quines coses ens omplen i ens defineixen i, sobretot, ens ajuden a créixer. El publica El Cep i la Nansa i està recomanat a partir de 3 anys.

La ciència és divertida!

13,90 €

Aquest quadern, que es basa en la pedagogia Montessori, proposa moltes activitats variades i progressives perquè els infants, a partir de 5 anys, descobreixin el mètode científic i les grans lleis dels éssers vius. El publica l’editorial Larousse.

Juguem a fer castells?

16,95 €

Amb el joc de taula Castellers, totes les colles hauran d’aixecar les seves millors construccions. Els participants que aconsegueixin carregar els seus castells de més dificultat en el mínim temps guanyaran la partida. A partir de 8 anys.

Per aprendre a menjar bé

19,90 €

Foodnelis és un joc educatiu que fomenta la bona alimentació calculant el cost dels aliments i elaborant diferents receptes de cuina que contenen els ingredients i la informació necessaris per elaborar plats ben saludables. A més, potencia la lectoescriptura i la comprensió lectora. Recomanat per a infants a partir de 7 anys.

Ben calentons tot l’hivern!

29,99 €

A la botiga d’El Gat Pirata hi podeu trobar aquesta jaqueta d’hivern encoixinada amb un divertit estampat de monstres, que repel·leix l’aigua i és transpirable, de Name It. Amb puny a la màniga perquè, un cop passi la mà, es quedi fixada i sigui més fàcil de portar, i amb caputxa desmuntable. Tallatge disponible de 12 mesos a 5 anys.

Una joguina de fusta que ja és un clàssic

30,90 €

Joc de construcció de peces de fusta natural per explorar la creativitat, la imaginació i la destresa. Conjunt de 20 peces tallades amb una forma original que ofereix la possibilitat de construir models reals de castells. Un joc educatiu per a criatures a partir de 3 anys.

Dibuixar estimula la creativitat

3,25 €

Els dibuixos, entre altres funcions, ajuden en el benestar emocional de la canalla, els ajuden a expressar-se, a reconèixer-se i a valorar-se, i afavoreixen la seva creativitat i imaginació. Per això sempre és una bona idea posar a la carta als Reis materials per dibuixar i fer manualitats, com aquesta caixa de l’Abacus amb 24 colors.

Per cantar i jugar

20 €

Un dels grups de referència de la canalla, Xiula, presenta nou disc, que s’acompanya de l’estrena d’un nou joc de cartes, Descontrol MParental, en edició de luxe amb 50 cartes exclusives per jugar en família. A més, comprant el joc obtindreu també un CD de regal.

Comoditat d’estar per casa

23 €

Sabates de la firma Poco Nido per als nadons que han de fer els primers passos. Una opció molt còmoda amb efecte peu descalç que disposa d’una fina sola que els protegirà del fred i de relliscades inesperades. Hi ha diversos models.