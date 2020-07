La infecció per rotavirus a la infància

Les preguntes sobre la infecció per rotavirus i la vacuna contra aquest germen són un tema de consulta molt freqüent en la pràctica diària. El rotavirus és un virus ARN bicatenari i és la causa més freqüent de diarrea severa en nins petits.

COM ES TRANSMET?

La principal forma de transmissió és el que es coneix com a mecanisme fecal-oral: és a dir, la partícula viral arriba des de la femta fins a la boca, generalment a través de les mans, i també mitjançant superfícies o objectes que no hagin estat netejats correctament i que són tocats amb les mans que tenen virus per mala higiene. Es pot transmetre a través del sistema respiratori, i això augmenta el risc de contagi en nins, ja que mitjançant petons, esternuts, tos, saliva... també es contagiarà el rotavirus.

QUINA FREQÜÈNCIA TÉ?

La infecció per rotavirus és molt freqüent, es considera que el 100% dels nins a l’edat d’entre tres i cinc anys haurà tingut al menys un cop malaltia per aquest virus.

Un nin amb gastroenteritis per rotavirus pot tenir fins a deu bilions de partícules virals per gram de femta... i n’hi ha prou amb 100 partícules per produir infecció en un altre nin. Una altra peculiaritat és que les taxes d’infecció en països desenvolupats i no desenvolupats és similar, ja que les mesures de control sanitari que són útils per evitar determinats bacteris i paràsits, semblen no ser-ho tant per evitar la infecció per rotavirus. Això explica la gran prevalença d’aquest problema.

QUINS SÍMPTOMES TÉ?

Habitualment aquest germen produeix una gastroenteritis: els símptomes són vòmits, diarrea, febre (en ocasions elevada) i signes de constipat: moc, tos, etc. Atesa la intensitat del quadre, es pot produir deshidratació, de vegades prou intensa per causar l’ingrés hospitalari per rehidratació intravenosa.

El rotavirus pot produir una patologia més greu: no són rars els casos d’un nin petit amb una meningoencefalitis per rotavirus: el nin, inicialment amb una gastroenteritis, pateix el pas de virus a la sang, el que coneixem com a virèmia, i posteriorment es produeix la colonització del cervell.

COM ES DIAGNOSTICA?

El diagnòstic és clínic: es fa basant-nos en els símptomes del pacient, i en el que s’anomena ambient epidemiològic: coneixem quines positivitats s’estan produint en els cultius que fan els laboratoris en un moment donat. Si hi ha dubtes es poden fer coprocultius i estudi de virus en femta.

QUIN ÉS EL TRACTAMENT?

La majoria de nins es podran tractar amb mesures de sosteniment; és el cas de la hidratació abundant amb els anomenats sèrums de rehidratació oral. Es farà també dieta astringent, que consisteix fonamentalment a restringir els greixos. Si el nin pren llet materna ha de continuar. Si pren biberons i la diarrea és intensa, se li podrà donar durant uns dies llet sense lactosa. Segons l’edat, podrà prendre altres aliments astringents com arròs, pastanaga, plàtan, poma, pollastre, peix blanc, iogurt natural... En cas de major afectació i deshidratació intensa amb intolerància de líquids, es podrà procedir al seu ingrés hospitalari i la rehidratació intravenosa.

PREVENCIÓ I VACUNA

Hi ha vacunes eficaces i segures contra el rotavirus comercialitzades a Espanya. Actuen induint immunitat contra diferents proteïnes del rotavirus. S’administren per via oral en dues o tres dosis durant els primers sis mesos de vida, amb intervals de quatre setmanes entre cadascuna da partir de les sis setmanes de vida. Alguns estudis recents demostren que la vacunació es podria administrar fins als vuit mesos.

Altres mesures de prevenció serien de tipus general: evitar portar nins malalts a l’escola de bressol, extremar les mesures d’higiene de mans i objectes per evitar la transmissió, intentar exposar el menys possible nins sans a mocs, baves, esternuts, petons... de nins afectats, etc.

Pedro Albertí Celada és Director de l'Institut Balear de Pediatria