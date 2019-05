50.000 infants canten Brossa

Aquesta setmana ha començat a L'Auditori una nova edició de Cantània, el projecte estrella del servei educatiu de la casa, que aplega més de 50.000 nens en totes les seves seus de Catalunya, Espanya i Portugal.



Amb música creada especialment per Eduard Iniesta a partir de poemes de Joan Brossa, de qui enguany es commemora el centenari del seu naixement, i Miquel Desclot, aquesta edició porta per nom 'A de Brossa'. Per la Sala 1 Pau Casals de L'Auditori passaran, fins al 7 de juny, 28.800 nens de 615 escoles de tot el territori.

La història d'aquest any ens presenta la Blanca i la Bruna, que s'endinsen en l'univers del poeta Joan Brossa a través dels objectes i textos trobats en uns arxius foscos, a les catacumbes d'una biblioteca nacional. La Blanca i la Bruna viatgen al món brossià de la màgia, el joc i les paraules gràcies a unes ulleres molt especials a través de les quals experimenten una nova mirada cap a elles mateixes i cap a la vida.



Per aprofundir en l'experiència brossiana, durant els dies de Cantània L'Auditori també acollirà unaexposició amb poemes objecte i poemes visuals de Joan Brossa feta amb la col·laboració de la Fundació Joan Brossa.

Cantània, un projecte que va més enllà de L'Auditori

Des del seu naixement el curs 1989-1990, la Cantània s'ha fet en més de 20 ciutats de 6 països, tant europeus com americans. Aquest any se celebraran 36 concerts a L'Auditori de Barcelona i també s'interpretarà al Vendrell, Figueres, Granollers, Manresa, Mataró, Olot, Sant Cugat, Vic, Vilafranca del Penedès, Cadis, Parla, Saragossa, Sevilla, Valladolid i Guimarães (Portugal).





La Cantània és una activitat participativa dirigida a escolars dels cicles mitjà i superior de primària. Cada temporada s'encarrega una obra nova per a un gran cor de nens i nenes a compositors i escriptors catalans de reconegut prestigi. Durant tot el curs escolar es treballa tant des de L'Auditori com des de l'escola. L'objectiu és organitzar un acte per als alumnes que, per les característiques globals pensades exclusivament per a ells, per la qualitat i per la implicació personal i col·lectiva en l'acte, es converteixi en una vivència musical inoblidable per a tots.