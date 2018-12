L'impacte de l'ebola en els nins

Els nins representen més d’un terç dels casos d’Ebola a les regions afectades de l’est de la República Democràtica del Congo (RDC), segons Unicef. El Fons de Nacions Unides per a la Infància també ha informat que un de cada deu pacients d’ebola té menys de cinc anys. Els nins que contreuen el virus de l’Ebola tenen un major risc de morir a causa de la malaltia que els adults.

“Estam molt preocupats pel nombre creixent casos d’ebola confirmats en nins”, va dir la directora regional per a l’Àfrica Occidental i Central d’Unicef, Marie-Pierre Poirier, qui ha tornat aquesta setmana de Beni, un dels epicentres actuals del brot d’ebola. “Els nins que han rebut un diagnòstic primerenc d’ebola i accedeixen al tractament en un centre de salut especialitzat tenen majors possibilitats de supervivència. La mobilització de la comunitat i les activitats de conscienciació de la població també són crucials per garantir la detecció primerenca i la ràpida remissió de casos sospitosos als centres de tractament de l’ebola”.

Un de cada deu pacients d’ebola té menys de cinc anys

Es requereixen esforços continus per augmentar el coneixement de la població sobre els mètodes de prevenció i per promoure l’accés primerenc al tractament, la qual cosa millora notablement les taxes de supervivència.

L’impacte de la malaltia en els nins va més enllà d’aquells que resulten infectats. Quan els pares o cuidadors amb la malaltia són duits a centres de tractament o moren, alguns nins queden sols. Fins al moment, Unicef i els seus aliats han identificat més de 400 nins que han quedat orfes o sense la companyia dels seus cuidadors a causa del virus. El creixent augment de nins separats de les seves famílies està vinculat a l’elevat nombre de pacients que es troben als centres de tractament d’ebola de Beni i Butembo, els epicentres actuals de la malaltia.

Unicef brinda assistència adequada als nins infectats d’ebola, als orfes i als nins no acompanyats, així com atenció nutricional i suport psicosocial i educatiu. Juntament amb els seus aliats, Unicef ha obert una guarderia al costat del centre de tractament d’ebola de Beni per ajudar els nins més petits els pares dels quals estan aïllats al centre de tractament. Des de la seva obertura, a principi de novembre, la guarderia ha atès més de 20 bebès i nins petits no acompanyats de fins a vuit anys.