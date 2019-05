Una experiència blaugrana per a infants hospitalitzats

El Dídac Bautista té onze anys, i des que en tenia tres pateix una leucèmia que l’ha obligat a passar llargs períodes d’ingrés a l’hospital o bé llargues estades en aïllament a casa sense poder sortir a l’exterior. La família, que és beneficiària de la Fundació Enriqueta Villavecchia, ha viscut aquesta temporada una experiència pionera: el Dídac, juntament amb els seus dos germans, el Biel i el Pol, de tretze i quinze anys respectivament, ha pogut visitar de manera virtual el Museu del Barça i el Camp Nou gràcies al robot Pol, un aparell teledirigit controlat per ells mateixos mitjançant un ordinador amb càmera i connexió a internet i amb el suport d’un soci voluntari de la Fundació Barça que els ha fet l’explicació. “A diferència dels seus germans, el Dídac no és gaire fan del futbol, però sí que li encanten els museus i qualsevol oportunitat que el connecti amb el món exterior és un regal per a ell”, explica Mireia Torguet, la seva mare. “Poder viure una experiència conjunta amb els seus germans també ha sigut molt significatiu, perquè s’han hagut de passar molts anys separats”, afegeix.

El robot Pol és un programa innovador que ofereix als nens i nenes ingressats en un hospital l’oportunitat de gaudir d’una experiència única

El robot Pol és un programa innovador impulsat per la Fundació Éric Abidal, en col·laboració amb la Fundació Barça, que ofereix als nens i nenes ingressats en un hospital de casa nostra l’oportunitat de gaudir d’una experiència única i poder així oblidar la seva malaltia durant una estona: “Les il·lusions fomenten el benestar dels infants, sobretot quan estan en una situació de llarga malaltia. I la marca Barça desperta moltes il·lusions entre els més petits”, explica Maria Vallès, directora general de la Fundació Barça.

EN RECORD DEL POL

Actualment, cada dia de la setmana un infant hospitalitzat pot viure aquesta experiència gràcies a la col·laboració entre la Fundació Barça, la Fundació Enriqueta Villavecchia i sis hospitals pediàtrics de casa nostra: la Vall d’Hebron, el Santa Creu i Sant Pau, el Sant Joan de Déu, l’Hospital de Nens, el Germans Trias i Pujol i el Parc Taulí de Sabadell. “Des de l’hospital l’infant teledirigeix el robot, que es mou per tot el museu mentre el voluntari explica la història de l’equip i dels trofeus. A més, l’aparell disposa d’una pantalla que projecta la imatge del nen o nena que està vivint l’experiència i diverses càmeres perquè es pugui moure amb comoditat, així com set micròfons interiors que permeten aïllar el soroll del voltant”, diu Vallès.

El robot es diu Pol en homenatge al primer nen que es va beneficiar de la prova pilot del projecte l’estiu del 2017 i que desgraciadament va morir setmanes després d’haver fet realitat una de les seves últimes il·lusions: visitar el Camp Nou i el Museu del Barça.

TRENCAR AMB LA MONOTONIA

Segons la Fundació Barça, aquest any 110 infants hospitalitzats podran gaudir de l’experiència del robot Pol. Una oportunitat que, segons les opinions dels mateixos nens i nenes, aconsegueix que s’oblidin de la malaltia durant una estona, que trenquin amb la rutina i que se sentin importants, perquè son ells els que controlen l’aparell. Un altre factor rellevant és que es tracta d’una experiència integral en família, fet que des dels equips mèdics es valora molt positivament.