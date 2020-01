Una escola a l'envelat

Unicef ha presentat en el marc del Dia mundial de l’educació, el passat 24 de gener, una nova generació d’envelats multiusos que ampliaran les possibilitats de l’ajuda humanitària que presta als infants afectats per conflictes i desastres naturals a tot el món. Un dels seus usos principals serà acollir aules perquè els nins no vegin interrompuda la seva educació.

Segons les estimacions d’Unicef, actualment 262 milions d’infants i adolescents continuen fora de l’escola, i el 58% dels estudiants de Primària i Secundària a escala global no aconsegueix els estàndards mínims d’aprenentatge. D’aquesta xifra, el 54% es troba en països de l’Àfrica subsahariana.

Els nous envelats d’alt rendiment són el resultat d’un procés de creació conjunta amb aliats de la indústria, que ha durat dos anys. La seva finalitat és proporcionar un espai segur als infants que fugen de conflictes o desastres naturals, per la qual cosa es podran utilitzar no sols com a escoles, sinó també com a clíniques, centres d’alimentació terapèutica, punts de distribució d’ajuda humanitària i espais amics de la infància.

La seva finalitat és proporcionar un espai segur als infants que fugen de conflictes o desastres naturals

Entre els anys 2013 i 2018, Unicef adquirí uns 4.650 envelats multiusos que varen costar uns 6,6 milions de dòlars (gairebé 6 milions d’euros) de mitjana a l’any, i que varen servir per ajudar milions de nins afectats per emergències.

“Els envelats humanitaris actuals han prestat un bon servei durant molts anys, però el canvi climàtic global i els nous contextos d’emergència exigeixen millores”, ha explicat Etleva Kadilli, directora de la Divisió de Subministraments d’Unicef a Copenhaguen. “Ens hem trobat moltes dificultats quan els envelats han estat sotmesos a condicions climàtiques extremes, com ara fort vent o pluja molt intensa, o quan hi ha un pobre ambient interior, ja que fa molt de fred o molta calor”.

“Per a Unicef, aquest projecte ha estat molt important en el camp de la innovació. Una innovació que només resulta reeixida quan la capacitat de la indústria i el coneixement del terreny caminen de la mà. La posició d’Unicef en adquisicions i programació ens permet impulsar la indústria per desenvolupar els millors productes per als nins a un preu assequible”, ha dit Fayaz King, director executiu adjunt de Resultats en Terreny i Innovació d’Unicef.