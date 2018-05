Un dur hivern per a les famílies sirianes

L’ajuda en efectiu lliurada a les famílies sirianes en els camps de refugiats de Za’atari i Azraq va permetre que aquestes famílies poguessin estar preparades abans que arribàs la pitjor època de l’hivern. S’ha demostrat que aquest tipus d’ajuda és l’eina més efectiva i potent per fer possible que els nins vegin complerts els seus drets a la salut, l’educació i el joc, segons que indica un nou informe d’Unicef.

Durant la campanya de preparació per a l’hivern de 2017-2018, Unicef va ajudar 63.002 nins a Za’atari i Azraq per mitjà d’ajudes en efectiu per comprar roba d’abric. Entre l’octubre i el novembre les famílies varen rebre un pagament únic de 20 dinars jordans (prop de 23 euros).

L’enquesta duita a terme després de la distribució d’ajudes indica que més del 95% dels pares i mares en els dos camps de refugiats varen estar preparats per a les dures condicions hivernals gràcies al lliurament a temps i la distribució eficient de les ajudes en efectiu per a roba adequada per als nins. La major part de l’ajuda distribuïda, un 97%, es va gastar en roba infantil, mentre que una petita part es va usar per pagar els costos de la calefacció i altres despeses familiars.

“Un camp de refugiats a l’hivern no és un lloc fàcil per a un nin”, va explicar Robert Jenkins, representant d’Unicef a Jordània. “L’ajuda en efectiu d’Unicef per a la preparació per a l’hivern ofereix als pares la capacitat de mantenir els seus fills protegits del fred d’una manera més digna”.

Des del primer hivern al camp de refugiats de Za’atari fa cinc anys, Unicef ha donat suport a les tasques de preparació per a l’hivern dels nins, començant per les distribucions de roba d’abric, calçat, kits per a nadons i mantes fins a arribar a les ajudes en efectiu.

El fet que la crisi a Síria s’hagi allargat ha impulsat Unicef a dissenyar solucions més sostenibles a llarg termini. Als camps de refugiats, això ha inclòs, per exemple, l’augment de les infraestructures i els serveis per al subministrament d’aigua, sanejament i educació.

A més, Unicef ha ajudat 55.000 nins sirians més vulnerables a l’impacte de l’hivern, fora dels camps, lliurant-los roba i sabates d’abric. La producció d’aquests kits d’hivern s’està fent fora dels camps de Za’atarii Azraq, cosa que genera les tan necessitades ocupacions per a joves refugiats.