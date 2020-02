La crisi climàtica, protagonista als casals d'estiu

Moltes famílies ja han començat a planificar les activitats estiuenques d'educació en el lleure, com les colònies i els casals d'estiu dels petits de casa, moment que les entitats de lleure aprofiten per presentar les novetats de cara a aquest 2020. Així, la Fundació Pere Tarrés ha obert aquests dies les inscripcions d'una àmplia oferta educativa. L'any passat més de 34.000 infants i joves van participar en unes 650 activitats d'estiu diferents, com colònies, casals o campaments, que es realitzaran a tot Catalunya i Balears.

La gran novetat d'aquest any és que les "Vacances per créixer", lema que agrupa les diferents activitats d'educació en el lleure d'estiu de la Fundació Pere Tarrés, es focalitzaran en treballar amb infants, adolescents i joves al voltant d'un dels grans reptes que la humanitat té al davant: la crisi climàtica i la necessitat de promoure un canvi de mentalitat que reverteixi en una millora de la situació del planeta. Aquesta voluntat de canvi serà un dels pilars de les activitats dels casals, que enguany tindran com a centre d'interès el medi ambient i els ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Arrenquen les primeres ecocolònies

Aquest estiu s'engegaran les primeres ecocolònies, un concepte amb el qual la Fundació Pere Tarrés vol posar en valor la tasca d'educació ambiental que fa a les seves cases de colònies per un lleure sostenible i respectuós amb el medi natural. Aquest any l'entitat fa un pas més enllà i ha decidit comprometre's amb 5 acords per un estil de vida més sostenible, que vol que siguin la seva aportació al necessari procés de transformació que hem de fer en conjunt com a societat i que es traduirà en una nova manera d'entendre les colònies escolars i de vacances com a espai generador de canvi. Aquests 5 compromisos són:

Reduir el consum d'energia optimitzant els processos productius.

Reduir el consum d'aigua i el seu malbaratament.

Promoure una correcta gestió de residus i educar els usuaris sobre la nostra petjada ecològica.

Potenciar les activitats pedagògiques de coneixement i respecte de l'entorn natural.

Incorporar una cuina més sostenible i de proximitat i sensibilitzar sobre la necessitat d'incorporar un canvi d'hàbits de consum que reverteixi el canvi climàtic.

Aquests 5 punts es desglossen en tota una sèrie d'accions concretes, com la instal·lació de plaques fotovoltaiques i termocol·lectores en diverses cases de colònies, el canvi de proveïdors d'energia, de neteja o de cuina a empreses sostenibles i de proximitat, la incorporació d'elements constructius sostenibles (com il·luminacions led, tancaments aïllants, vidres dobles aïllants o sostres amb reducció sonora), el canvi de senyalització a les cases per fomentar bons hàbits, el desplegament d'accions de promoció de la recollida selectiva adreçades als usuaris de les cases, la instal·lació de nous contenidors de residus, la creació de nous itineraris de descoberta de l'entorn de les cases de colònies, la promoció de l'economia circular o el foment del transport sostenible en els programes educatius, entre d'altres.

Oferta variada

Més enllà d'aquest enfocament transversal, les colònies de la Fundació Pere Tarrés inclouen una variada oferta educativa que combina una trentena de colònies temàtiques diferents. Les dues novetats d'aquest any seran les colònies tecnològiques per a infants i joves de 10 a 16 anys, que inclouen tallers com programació, realitat virtual o disseny 3D. A part, es mantindran la majoria de colònies d'altres anys, com les d'anglès, les artístiques, d'hípica, disseny de videojocs o cuina, entre d'altres. Totes dissenyades amb un programa pedagògic específic pensat perquè els infants gaudeixin d'espais d'oci alhora que aprenen i desperten la seva imaginació i creativitat. En total més de 1.000 infants van participar en les colònies l'any passat.

Els casals treballaran els ODS

A part de les colònies, per a les famílies que necessitin conciliar la vida laboral i familiar, la Fundació organitza casals d'estiu, que enguany, seguint amb la lògica de compromís amb la sostenibilitat i el respecte pel nostre planeta, tindran com a centre d'interès i eix temàtic els Objectius de Desenvolupament Sostenible i el medi ambient.

Ho faran a través del lema "Siguem el canvi que volem veure al món" i la història de la Neus, una nena de 12 anys que alhora és Gaia, una superheroïna que té l'objectiu de contribuir a un planeta millor per a tots els que hi vivim. Cada setmana, la Gaia plantejarà diversos reptes que es vincularan a alguns dels ODS, com el consum sostenible, la vida terrestre i marina, la fam zero, la fi de la pobresa, la reducció de les desigualtats o la igualtat de gènere. També es programaran activitats vinculades a l'entorn de cada casal, com per exemple anar a la platja més propera a recollir plàstics abandonats o visitar un casal d'avis. A part, i com un pas més cap a aquest camí envers un planeta més sostenible, aquest any per primer cop el proveïdor d'alimentació dels diferents casals no inclourà envasos de plàstic, sinó biodegradables.

Les inscripcions per a les colònies d'estiu es poden fer a la web www.peretarres.org/estiu.