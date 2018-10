Cosmètica infantil saludable i segura

Apostar per comprar productes ecològics és cada vegada més habitual en moltes famílies. Però no només és una qüestió de tendències. També hi influeixen aspectes externs, com ara el canvi climàtic, noves tendències de consum, l’excés d’informació (no sempre fiable) i temes de salut. Per això, actualment ens trobem amb un important augment de marques i noves línies de grans marques ja existents que aposten pels productes naturals. Sobretot en el sector de la cosmètica, i especialment en la cosmètica infantil, un boom que encara no s’ha aconseguit regular del tot i on encara hi ha molta publicitat enganyosa, poca informació i molts punts de contradicció i controvèrsia.

INFANTS AMB MÉS AL·LÈRGIES

L’estil de vida de les societats industrialitzades i els alts índexs de contaminació ens porten a estar exposats a més agressions externes que causen problemes de salut com ara al·lèrgies, asma i altres problemes respiratoris a tota la població, però sobretot als infants i la gent gran. Actualment, a Espanya hi ha un 20% d’infants amb dermatitis atòpica, una xifra que les últimes dècades ha anat creixent. No se’n coneix del cert la causa exacta, però una de les raons principals és l’excés d’higiene i que els nens pateixen menys malalties infectocontagioses. Com explica la doctora V. Susana Ramírez Romero, dermatòloga pediatra, “això fa que el sistema immunitari, avorrit, iniciï una activitat alternativa encaminada a una producció més gran de l’IgE, una resposta immune exagerada davant d’antígens que normalment ens serien innocus. Tot plegat dona com a resultat un estat d’hipersensibilitat o al·lèrgia”.

L’òrgan més gran del nostre cos és la pell, que ens protegeix del medi ambient alhora que ens permet interactuar-hi. Però la pell dels nadons, com la resta dels seus òrgans, quan neixen és immadura i encara s’ha d’enfortir, fer més gruixuda i madurar durant els primers anys de la seva vida. Per això, com indica la doctora Anna Estapé Fiol, pediatra, “la pell del bebè menor de 3 anys és més fina, més permeable i sensible i, per tant, especialment vulnerable a l’acció d’agents externs”. I afegeix: “De fet, fins als 10 anys els nens i nenes haurien d’utilitzar productes formulats especialment per a ells”.

En aquest sentit, a l’hora d’escollir qualsevol producte de cosmètica infantil és bo escollir aquells que “clarament diuen que han estat dissenyats pensant en la pell del nadó, provats sota control dermatològic i, si pot ser, el que porti menys quantitat d’ingredients”, específica la doctora Ramírez Romero. Perquè la pell d’un bebè, si està sana, no necessita que se li apliqui cap tipus d’ingredient, ja que és capaç de secretar el seu propi seu i greix emol·lient. Només en casos en què ho consideri el pediatre o dermatòleg, i sempre sota recepta mèdica, se li pot aplicar algun ingredient actiu.

COSMÈTICA NATURAL

La cosmètica natural està avançant ràpidament en països com Alemanya i França. I, com en molts altres aspectes, més a poc a poc a Espanya. En el mercat trobem molts productes que s’anuncien com a naturals, orgànics, bio i ecològics, però si mirem la seva composició veiem que realment no ho són.

Per això apareixen els segells certificadors-actualment n’hi ha més de 30 a escala mundial- com ara Ecocert, Natrue, Soil Association, etc. Els atorguen entitats privades, cadascuna té els seus propis criteris i nivells d’exigència, i bàsicament no coincideixen amb els tant per cent específics d’ingredients naturals i de producció ecològica. Tot plegat provoca confusió i dificultat d’interpretació als consumidors. A més, per obtenir-los cal pagar perquè facin una auditoria i validin que se segueixen tots els paràmetres, un plus inaccessible per a les petites empreses que, en molt casos, sí que compleixen tots els requisits necessaris.

Com s’ha de llegir l’etiqueta Per valorar quin producte de cosmètica heu de triar us podeu guiar per la seva etiqueta de composició. Cal tenir present que tots estan obligats a etiquetar seguint el codi INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), que descriu tots els ingredients del producte enumerant-los de més a menys concentració. Ara bé, també és important que sapigueu que si les concentracions són molt baixes el fabricant no està obligat a posar-les a l’etiqueta.

Per tal de regular aquest buit i arribar a un consens internacional, amb més transparència i homogeneïtat en el mercat, el 2016 es va crear l’ISO 16.128, específica per al sector cosmètic natural, una guia sobre les definicions tècniques i els criteris perquè un producte o ingredient es consideri natural.

Tendim a creure en veritats absolutes, com ara que tot el que és natural és més saludable, però no sempre és així. Sobretot, en l’aspecte dermatològic, que un producte s’etiqueti com a natural-bio no és sinònim que sigui 100% segur, lliure de causar reaccions o fins i tot de causar danys a la pell. No oblidem que moltes de les al·lèrgies que apareixen a la pell són ocasionades per productes naturals.

Tal com indica la pediatra Estapé Fiol, “a l’hora de triar un producte de cosmètica infantil cal buscar els que porten menys perfum i el mínim de conservants necessaris per garantir la conservació i eficàcia del producte, ja que aquests dos elements tenen un potencial al·lergènic important”. A més, hi ha altres elements que també fan saludable, i fins i tot sostenible, un producte. Irene Gisbert, perfumista d’Ainea Perfums, reivindica la importància de crear productes de manera respectuosa i responsable amb el nostre entorn. “Per a nosaltres el més important és elaborar fórmules saludables, segures i que respectin la pell dels més petits. Però també remarquem que cap dels nostres productes s’han elaborat amb ingredients d’origen animal”.

INGREDIENTS TÒXICS I PERILLOSOS?

La seguretat d’un producte sempre està garantida pel compliment de la norma, sumada a un exhaustiu treball en equip. Abans que un producte cosmètic surti al mercat, és elaborat per químics experts en l’ús i combinació de substàncies per fer fórmules sanes i no tòxiques. Després se sotmet a la supervisió d’un consell mèdic expert en la fisiopatologia de la pell i a l’aprovació de comitès d’ètica del mateix laboratori o de l’organisme pertinent que el testa amb uns mètodes rigorosos. Com indica la perfumista Irene Gisbert, que fa més de 20 anys que treballa en el sector, “ens hauríem de fiar més de l’experiència, la investigació i la innovació d’un laboratori que no pas del packaging d’un producte”.

La doctora Anna Estapé Fiol precisa que “segons la guia per a fabricants i avaluadors de la seguretat sobre cosmètics segurs per a nens petits feta pel comitè d’experts en productes cosmètics, el producte cosmètic infantil no ha de contenir més ingredients dels que són estrictament necessaris i no hauria d’incloure ni substàncies amb propietats carcinògenes, mutàgenes o tòxiques per a la reproducció, ni substàncies amb activitat disruptora endocrina, ni substàncies que siguin al·lèrgens potents”.

Per tant, tot pare i mare pot estar tranquil, ja que les normatives actuals no permeten que un producte de cosmètica infantil porti res que sigui tòxic. Però, com alerta la doctora Ramírez Romero, “també cal que tinguem en compte i que recordem que la toxicitat no es dona només per la substància en si, sinó també per la quantitat que s’ha utilitzat en el producte. Per tant, hi ha ingredients que en dosis baixes mai causaran una intoxicació, però si se n’abusa, sí. Com tot a la vida, cal mantenir un equilibri”.