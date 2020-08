Les conseqüències del sedentarisme en infants

El sedentarisme, que afecta el 68% dels nens espanyols menors de 14 anys –segons dades de l'INE sobre població infantil sedentària–, comporta conseqüències físiques, cognitives i cerebrals. Així ho alerten els responsables de la Copa COVAP, iniciativa esportiva i educativa infantil promoguda per la COVAP, la Cooperativa Ramadera de la Vall dels Pedroches, i la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), que també apunten que els efectes principals que origina la vida sedentària són el baix rendiment, el desànim, l'estrès, la disminució de l'autoestima i les dificultats en la concentració. Es tracta de comportaments i emocions provocats pel "desenvolupament inadequat de les connexions neuronals del cervell a causa de la pèrdua dels hàbits saludables i la disminució o absència de l'activitat física", explica el doctor Juan Carlos Portilla, neuròleg de la SEN.

Amb la irrupció de les tecnologies i la seva capacitat per fer que els menors passin més temps davant de les pantalles, així com els mesos de confinament a casa, s'han introduït hàbits sedentaris en detriment de l'esport, una activitat que té efectes beneficiosos a nivell cerebral i emocional en la infància. En aquest sentit, els infants que fan exercici, en comparació amb els que són sedentaris, "ofereixen una millor capacitat cognitiva, controlen els impulsos i la frustració i estan més motivats. Cal impulsar aquest hàbit a l'aire lliure, un espai que ofereix múltiples opcions per practicar esport i mantenir-nos actius, i tot amb les noves mesures sanitàries establertes, que no representen impediment per a això ", afegeix Portilla.

Aquest argument ve suportat per un estudi publicat a la Revista Internacional d'Investigació Ambiental i Salut Pública, en què es fa especial èmfasi en l'edat infantil, etapa en què el cervell experimenta el seu desenvolupament fins a aconseguir la maduresa. I és que funcions fonamentals per a la vida de l'infant, com l'atenció, la memòria, la presa de decisions, el control d'impulsos o el llenguatge, evolucionen en edats primerenques, de manera que cal contribuir al fet que "siguin com més adequades millor", alerta el neuròleg.

No obstant això, no només el sedentarisme té efectes perjudicials per al desenvolupament cognitiu. Els trastorns del son també deriven en problemes d'atenció, dificulten el rendiment escolar i tenen efectes perjudicials per a la memòria, de manera que un bon descans és fonamental. En aquesta línia, l'esport té un paper imprescindible a l'incidir sobre la qualitat del son, d'acord amb un treball d'investigació, publicat al European Journal of Physiotherapy, en què s'exposa que els exercicis moderats són efectius a l'hora de millorar la higiene del son.

El rendiment acadèmic també millora amb l'esport

L'atenció, la concentració i la memòria també guarden una estreta relació amb la pràctica esportiva. The Journal of Science and Medicine in Sport, una revista de referència internacional en el camp de la ciència de l'esport i la medicina, publica un estudi en el qual compara nens sedentaris amb els que duen a terme una activitat moderada o vigorosa i examina els resultats en habilitats de lectura i aritmètica. L'anàlisi conclou que els estudiants que practiquen més esport presenten resultats acadèmics més bons.

A causa dels beneficis que reporta l'exercici físic, i per tal d'evitar pràctiques sedentàries, la Copa COVAP i la SEN ofereixen un seguit de recomanacions per mantenir una òptima salut física i mental en l'etapa infantil: