Jo vull ser artista!

Si a la vostra canalla els encanta disfressar-se, es diverteix amb les pel·lícules i crea una infinitat de personatges en els seus jocs, potser és que teniu a casa uns artistes! Potser és moment de potenciar aquesta creativitat i art i ja podeu considerar en la possibilitat que el nen o nena faci classes d'interpretació, ja que els experts coincideixen en que són molts els avantatges que l'actuació proporciona als més petits.

Moltes escoles ho han entès i fan servir el teatre i la interpretació com a recurs educatiu, però també hi ha l'opció d'apuntar la canalla a una extraescolar, on podran treballar una disciplina que els aportarà beneficis en el seu desenvolupament intel·lectual i social. Des de l'escola especialitzada en interpretació Complot Escènic destaquen alguns dels principals avantatges de rebre classes d'interpretació per als nens, siguin potencials artistes o no.