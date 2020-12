Com aprenen a parlar els infants?

La comunicació dels humans ja es desenvolupa dins el ventre matern. Els nadons són capaços de respondre amb moviment davant d’un so agradable per a ells o un renou fort o desagradable. Reben tota la informació de l’exterior, que serà primordial per al seu desenvolupament posterior.

Els psicòlegs Jean Piaget i Lev Vygotsky parlaren de les etapes més importants en el desenvolupament del llenguatge. L’etapa prelingüística de 0 a 12 mesos i l’etapa lingüística, on ja s’observaven les habilitats pròpies dels adults.

De 0 a 6 mesos. La succió dels nadons es modifica davant estímuls agradables o desagradables. S’espanten amb el renou fort. La seva comunicació es basa en plors diferenciats segons les seves necessitats. S’inicia el somriure social al voltant dels 2 mesos, i als 4 mesos ja riuen fort. Comencen a fer sons i refilets amb la intencionalitat de rebre resposta. Als 3 mesos inicien les accions amb un fi i apareixen els balbucejos amb funcionalitat comunicativa.

Per qualsevol dificultat observada en el desenvolupament del llenguatge tant comprensiu com expressiu, cal visitar el logopeda perquè en faci una valoració i consideri si és necessària fer una intervenció. Com abans s’iniciï la teràpia, les dificultats a llarg termini seran menors.

Neus Nicolau és logopeda de l’Institut Balear de Pediatria