30 anys de drets dels infants

Com cada 20 de novembre, l'Unicef celebra el Dia Universal de la Infància per recordar els milions d’infants de tot el món als quals encara se’ls nega el dret a una atenció sanitària adequada, a una bona nutrició, educació o protecció. També és una data per celebrar els assoliments aconseguits. Aquest any la data és més especial encara perquè la Convenció sobre els Drets de l’Infant (CDI), el tractat internacional més ratificat de la història, fa 30 anys.

Els principals protagonistes de la jornada seran els infants i adolescents que participaran en diverses iniciatives repartides arreu del món.

A Catalunya, el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, rebrà aquest migdia en audiència nens i adolescents de diversos indrets de Catalunya que ocuparan l’hemicicle i li adreçaran les seves preguntes i reflexions entorn els drets dels infants. Els infants que participaran en l’audiència provenen dels centres educatius Petit Món-Felisa Bastida de Castelldefels, Nou Patufet de Barcelona, l’Institut-Escola Teresa Altet de Rubí i l’Institut Santa Eulàlia de l’Hospitalet de Llobregat, que participen en el programa d’educació en drets dels infants de l'Unicef, així com també dels consells d’infants i adolescents d’Igualada, Mollerussa, Tarragona i Vilassar de Dalt, poblacions reconegudes per l'Unicef com a Ciutats Amigues de la Infància pel seu compromís cap als nens i nenes.

A més, a partir de les 19 h, diversos municipis Catalunya, entre els quals hi ha Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona, il·luminaran de blau diversos dels seus espais més emblemàtics. També se sumen a aquesta iniciativa el parc d’atraccions del Tibidabo i el Palau Robert de Barcelona.

Un diari ben especial Els infants, i els seus drets, també estan presents avui en aquest diari. L'ARA publica avui, com ha fet els últims anys, una edició especial il·lustrada per infants. Aquesta vegada hem col·laborat amb l'obra social de Sant Joan de Déu, que ha convocat diferents escoles per il·lustrar el diari i participar en un concurs de relats amb el lema "Ens agrada cuidar". A més, hem elaborat l’interactiu digital Infants valents del món: 5 històries de vida. Nens i nenes dibuixen l'ARA del Dia Internacional de la Infància

30 anys de drets al món: progressos i reptes

En aquestes últimes tres dècades s’han assolit avenços impressionants a favor de la infància. No obstant això, els infants més pobres i vulnerables continuen estant en una situació de desavantatge. En 30 anys hem aconseguit que la taxa de mortalitat de menors de cinc anys hagi disminuït en un 60%, i la proporció d’infants que no assisteix a l’escola primària hagi disminuït del 18% al 8%.

No obstant això, avui en dia els infants cal que s’enfrontin a noves amenaces com el canvi climàtic, el ciberassetjament o el fenomen migratori. “Només amb innovació, voluntat política i un augment dels recursos podrem ajudar a fer realitat la visió de la Convenció sobre els Drets per a tots els infants del món”, afirma la directora executiva de l'Unicef, Henrietta Fore. “El Dia Universal de la Infància és una oportunitat crucial perquè els líders del món escoltin aquesta crida i reafirmin el seu compromís amb els drets de cada infant i de les futures generacions”.

L'Unicef insta els seus socis, aliats, seguidors i tota la societat en general a alçar la veu en solidaritat amb tots els infants, especialment els més vulnerables del món, i que el 20 de novembre, els infants del món, siguin on siguin, gaudeixen de tots els seus drets.

29 milions de nadons van néixer en països en conflicte durant el 2018

La jornada d'avui és una bona oportunitat per posar de nou en relleu que la violència armada en països com l'Afganistan, Somàlia, Sudan del Sud, Síria i el Iemen va causar que, durant l’any passat, més d’1 de cada 5 nadons a tot el món passessin els primers moments de la seva vida en comunitats afectades pel caos del conflicte, sovint en situacions molt insegures i ambients molt estressants.

“Tots els pares i mares haurien de poder gaudir els primers moments del seu nadó però per als milions de famílies que viuen en àrees de conflicte, la realitat és molt més desoladora”, declara Henrietta Fore, directora executiva de l'Unicef. “En països de tot el món, a les zones on hi ha conflictes violents, els pares, mares i infants tenen severament limitat l’accés a serveis essencials. Milions de famílies no tenen accés a aliments nutritius, aigua neta, sanejament o un ambient segur i saludable per créixer. A més dels perills obvis i immediats que això comporta, els impactes a llarg termini de començar una vida en aquest tipus d’indrets són catastròfics”.

Quan els infants petits experimenten moments adversos traumàtics prolongats o repetits en el temps, el sistema de control d’estrès del cervell s’activa, i provoca “estrès tòxic”. Amb el temps, els químics de l’estrès trenquen les connexions neuronals existents i inhibeixen la formació de connexions noves, i això provoca conseqüències duradores per a l’aprenentatge i el comportament i la salut física i mental dels infants.

Cal recordar que avui en dia hi ha més països involucrats en conflictes interns o internacionals que en qualsevol altre moment de les últimes tres dècades, i això amenaça la seguretat i el benestar de milions d’infants. Hospitals, centres de salut i espais amics de la infància –on es proporcionen serveis crucials per a les famílies i els nadons– han sigut atacats en els últims anys a les zones de conflicte a tot el món.

Proporcionar espais segurs per a les famílies i els seus infants petits que viuen en zones de conflicte, on els infants poden utilitzar el foc i l’aprenentatge primerenc com la sortida per a alguns dels traumes que han experimentat, i oferir suport psicosocial als infants i les seves famílies, són parts essencials de la resposta humanitària de l'Unicef.