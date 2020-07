Les activitats d’estiu tornen al Raval

Com en uns altres indrets del país, a finals de juny es van posar en marxa moltes de les activitats d’estiu del Raval, que s'allargaran fins a la tornada de l’escola, al setembre. Aquest any, per la crisi del covid-19 i un confinament molt dur per als infants i joves del Raval, calia oferir-los l'oportunitat de retrobar-se, aprendre i gaudir del lleure educatiu que proporcionen els casals, els campaments urbans i les diferents ofertes d’activitats d’estiu.

Les organitzacions que cada any programen les activitats d’estiu han treballat per dur a terme uns casals d’estiu més educatius que mai

Així, les organitzacions que cada any programen les activitats d’estiu al barri han treballat plegades en els últims mesos per dur a terme uns casals d’estiu més segurs, locals, educatius i més enriquits que mai. El Grup d’Educació Comunitària del Raval, en coordinació amb el districte de Ciutat Vella i la Taula Jove del Raval, ha fet un treball comunitari, previ a la realització dels casals, que ha permès detectar les necessitats dels casals del barri i dels infants i joves participants. S’hi ha implicat diferents equipaments i entitats socioeducatives del barri per fer possibles activitats a les seves seus i contribuir a l’aprenentatge dels infants i joves a partir del treball per competències.

S’ha implicat diferents equipaments i entitats socioeducatives del barri per fer activitats

Aquest treball comunitari ha estat dinamitzat per la Fundació Tot Raval, gràcies a la participació i el suport d'organitzacions com l'Associació Esportiva Ciutat Vella, AEIRaval, APC Raval Nord, l'Associació de Mestres Rosa Sensat, Barcelona Actua, Biblioteca de Sant Pau i la Santa Creu, Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris, Fundació Joan Salvador Gavina, Xamfrà Centre de Música i Escena del Raval, Filmoteca de Catalunya i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.