Trobada de centres referents en educació en drets d’infància

Representants de 55 centres educatius reconeguts el passat curs per Unicef Comitè Espanyol com a “centres referents en educació en drets d’infància i ciutadania global” es varen reunir els dies 4 i el 5 d’octubre a Madrid per compartir experiències i bones pràctiques i tractar alguns temes clau sobre l’educació en drets. Aquesta trobada ha permès als participants i a l’organització d’infància col·laborar en l’avanç de projectes educatius amb un enfocament de drets d’infància. En el cas de les Balears, hi ha participat el col·legi Àgora Portals, que va obtenir aquest reconeixement l’any passat juntament amb l’escola Mata de Jonc.

En l’actualitat, 71 centres educatius espanyols són referents en educació en drets d’infància. Aquest reconeixement, impulsat per Unicef Comitè Espanyol des del curs escolar 2017-2018 i que va ja per la seva tercera edició, té com a objectiu fomentar la pràctica dels drets de la infància i l’adolescència des de l’escola, com a part integral del projecte educatiu de cada centre. Els centres referents són aquells que destaquen en quatre àmbits clau de l’educació en drets: didàctica dels drets, protecció dels estudiants al seu càrrec, incorporació de la participació infantil en els processos i desenvolupament d’un clima escolar que involucra tota la comunitat educativa al voltant dels drets de la infància.

Unicef promou a tot el món l’educació en drets d’infància com a part del mandat de la Convenció sobre els Drets del Nen. A través de l’enfocament educatiu en drets, els centres d’ensenyament poden complir les seves obligacions institucionals de protecció i defensa dels drets de la infància col·laborant amb les seves comunitats educatives en el desenvolupament integral d’una visió dels estudiants com a ciutadans amb drets i responsabilitats que necessiten desenvolupar per aconseguir el seu ple potencial en la vida.

Aquest curs, Unicef Comitè Espanyol ha rebut més de 150 candidatures per a la darrera convocatòria de centres referents, llançada el mes de maig. Després de l’anàlisi d’aquestes propostes, el resultat es donarà a conèixer dins les accions de celebració del 30è aniversari de la Convenció sobre els Drets del Nen, cap al 20 de novembre.