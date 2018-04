Titelles que expliquen històries d’infants refugiats

'Tant se val d’on venim' és el títol del projecte de la Fundació Barça i Creu Roja que vol contribuir a explicar la crisi dels refugiats. A través del desenvolupament de tallers d’educació en valors, dirigits a nens i nenes d’entre 4 i 8 anys i a les seves famílies, un espectacle de titelles serveix de fil conductor per transmetre aquests valors.

L’espectacle titellaire relata la història de l’arribada d’un nen nou, el Zer, a la classe de la Ziga-Zaga, una pilota de futbol màgica que interactua amb els infants i els proporciona immenses alegries durant els partits de l’hora del pati. Quan ella s’assabenta de l’arribada del Zer, té por de no agradar-li i que no vulgui jugar amb ella. Però quan el Zer arriba a l’escola, és ell qui està més espantat. La Ziga-Zaga s’adona que es poden entendre i venç les seves inseguretats. Gràcies a la pilota màgica, el Zer aconseguirà integrar-se a la classe i als extraordinaris partits de l’hora del pati.

Un espectacle de titelles serveix de fil conductor per transmetre valors

L’Escola Pau Romeva, de Barcelona, va ser el primer centre on es va representar l’espectacle, al començament del mes de març. La directora, Arantxa Framis, destaca que la participació en aquest taller ha servit perquè “nens i nenes entenguessin que per acollir un nou nen cal ensenyar-li l’escola i compartir els jocs”. Malgrat que la majoria d’aquests infants “no coneixen cap cas real” de refugiat, resulta molt entenedor per “ser capaços de comprendre” com seria l’arribada d’un nou company a l’escola “amb una llengua que ni entenen ni parlen”.

TRANSMETRE VALORS

Les dues entitats responsables del projecte -Fundació Barça i Creu Roja- han optat per l’ús de titelles com una eina comunicativa potent a l’hora d’implicar els infants i les famílies en el procés d’adquisició i de transmissió de valors humanitaris. La finalitat és promoure l’aprenentatge i la posada en pràctica d’actituds i de comportaments en favor de la convivència i el respecte de les persones, per evitar conductes discriminatòries, racistes i xenòfobes.

Es vol promoure l’aprenentatge i la posada en pràctica d’actituds i de comportaments en favor de la convivència

Per a Antoni Aguilera, president de Creu Roja a Catalunya, els tallers “ensenyen que cal rebre els nens que venen de fora procedents de zones en conflicte i pobresa amb molt d’amor, amb comprensió i amb ganes de treballar per una societat més igualitària i sense discriminacions”.

ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES

L’espectacle s’acompanya d’altres activitats pedagògiques de sensibilització i educació en valors, com ara titelles retallables. “Les manualitats després se les emporten a casa i donen peu a parlar amb les famílies del que han vist i fer-ne una representació”, explica Framis. Activitats com aquestes serveixen de motor perquè els infants coneguin aspectes d’aquesta realitat. Però Framis posa altres exemples en la mateixa línia, com el projecte que l’escola desenvolupa a P5 i que es coneix com 'Les notícies', en què cada setmana “un alumne porta una notícia retallada del diari i preparada des de casa que explica als companys”. L’objectiu sempre és “buscar l’aspecte positiu de com es pot ajudar a millorar el món”. La feina de l’equip educatiu és “saber donar resposta a les seves inquietuds i temors”, rebla.

Respecte, compromís, esforç, treball en equip, convivència, humilitat i solidaritat, entre altres, són alguns dels valors que reforcen el conjunt d’aquest projecte. Una oportunitat per treballar-los des de la sensibilitat i la percepció de les necessitats dels altres, amb una actitud d’ajuda i de col·laboració. “L’empatia i la solidaritat -assegura la directora de l’escola- són valors imprescindibles en el nostre dia a dia”. I una experiència basada en el diàleg com aquest espectacle de titelles resulta una bona eina d’entesa i de participació per posar-los en pràctica.

El projecte 'Tant se val d’on venim', que pretén donar visibilitat al drama que pateixen els refugiats, arribarà a 25 municipis de Catalunya. El vicepresident primer del FC Barcelona, Jordi Cardoner, expressava la il·lusió perquè “promou els valors de convivència i d’integració”, i perquè s’emmarca en la línia de treball de la Fundació Barça: “Cal procurar que els infants més febles, expulsats dels seus països, puguin ser integrats amb igualtat i, per què no?, a través del futbol, com a vincle perquè aquests valors que prediquem es vegin fets realitat en una societat com la nostra”.