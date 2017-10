Son infantil: consells per gestionar el canvi d'hora

Dissabte caldrà fer de nou el canvi d'hora, un fet que afecta especialment els nadons i que pares i mares és bo que sàpiguen gestionar per evitar que afecti el cicle de son dels fills.



Aquest canvi d'hora fa que la majoria de nens es despertin abans de l'habitual, la qual cosa afecta de retruc la migdiada i l'hora de ficar-se al llit. Les conseqüències de no fer una bona adaptació al nou horari por provocar que durant una o dues setmanes aquesta alteració dels hàbits de son provoqui en la canalla (i també en pares i mares) un estat d'hipercansament, irritabilitat, mal humor i, fins i tot, excitació.

En aquest sentit, Amelia Hunter, 'sleep consultant' especialitzada en nadons i nens, ofereix una sèrie de consells per aconseguir que el canvi horari sigui com menys traumàtic millor:

Preveure amb temps que s'ha de produir el canvi. Amelia Hunter recomana començar amb el procés d'adaptació al voltant d'una setmana abans del canvi, amb un ajustament gradual en les rutines per dormir. Podem endarrerir l'hora de despertar-se, les migdiades i l'hora de ficar-se al llit uns 10-15 minuts cada dos dies. És una bona manera d'ajustar tots els horaris, ja que la diferència d'una hora no afectarà tant el nen quan el canvi arribi. Per exemple: si el vostre nadó normalment es desperta a les 07.00 h, intenteu mantenir-lo dormint fins a les 07.15 h durant un parell de dies, etc. Així, quan canviï l'hora, en realitat se seguirà despertant a les 07.00 h. Per a nens de més de 2 anys. "Segons la meva experiència, una cosa que funciona són els rellotges digitals", assenyala l'experta en son infantil. Podeu posar-li un rellotge digital a l'habitació perquè pugui veure'l i tapar els minuts amb cinta adhesiva o un paper. Així, només podrà veure si són les 06.00 les 07.00 o les 08.00 h però no els minuts, per no confondre'ls". Només haureu d'avançar el rellotge mitja hora perquè a les 06.30 h marqui les 07.00 h i s'aixequi una mica més aviat del normal. Passats uns dies ja dormirà fins a la seva hora d'activació normal. Per a nadons de menys de 2 anys. En aquest cas cal seguir altres mètodes, ja que en ser més petits no perceben els canvis de diferent manera. Segons Amelia Hunter, "quan sentiu que es desperta no hi aneu al primer reclam, ja que li estareu donant a entendre que les 06.00 h és una bona hora per aixecar-se. Així que, si normalment es desperta a les 07.00 h però ara són les 06.00 h, espereu 10 minuts el primer dia, 20 minuts el segon i el tercer dia espereu fins a les 06.30 h. A finals de setmana, el nadó ja s'haurà acostumat a aquest nou horari i tornarà a despertar-se a l'hora habitual". Si no heu tingut temps de fer aquesta preparació prèvia, Hunter recomana posar els nens a dormir més d'hora. Per exemple, si generalment se'n va a dormir a les 19.00 h, podeu posar-lo a dormir a les 18.30 h durant els tres primers dies després del canvi d'hora. Pensa que el seu cos percebrà que són les 19.30 h. Pot ser que tardi aproximadament una setmana a acostumar-se, com els passa als adults.

Així doncs, el principal consell de l'experta és anar adaptant els més petits de la casa perquè el canvi d'hora no els alteri les hores de son i el descans. Cal no oblidar que tant els nadons com els nens se senten més segurs si actuem amb certa predictibilitat. Es tracta de seguir sempre un mateix ordre de pautes: sopar, bany, conte i cap al llit.



De cara als pares i mares, Hunter recomana "a més de molta paciència, sobretot actuar amb antelació al canvi". "Com sempre dic a les famílies amb qui treballo, la clau de tot és seguir uns horaris amb consistència i coherència", conclou.