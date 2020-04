Un Sant Jordi per l'èxit escolar

Aquest Sant Jordi i en el context de crisi pel covid-19, la Casa Batlló ha decidit unir esforços amb la Creu Roja per donar visibilitat al projecte Promoció de l'Èxit Escolar per fer arribar a les llars de Catalunya un bé bàsic com és la cultura i l'educació. Mitjançant el llibre –amb l'entreteniment i la lectura– també es garanteix l'accés a una necessitat bàsica dels més joves de la casa, com és la cultura, per al seu creixement intel·lectual i emocional.

La Casa Batlló convida la ciutadania a participar en el projecte Promoció de l'Èxit Escolar a través de la web de la Creu Roja, on es poden fer donacions per fer costat a l'educació com a via principal per aconseguir la igualtat d'oportunitats.

Així, la Casa Batlló se suma als objectius del projecte de Creu Roja Joventut, que ofereix aquest suport a 34 centres a tot Catalunya i compta amb més de 380 persones voluntàries: contribuir a l'increment de l'èxit escolar de nens i nenes en situació de vulnerabilitat social, contribuir a reduir l'absentisme escolar, millorar les competències escolars bàsiques (llengua vehicular, pensament lògic, matemàtiques, habilitats socials, etc.), proporcionar material escolar i berenars als nens i nenes i adolescents que participen en l'assistència educativa perquè tots tinguin un lloc on, a més de rebre suport per fer les seves tasques, puguin ser acompanyats i rebre un suport emocional per enfrontar-se a el dia a dia.

El fracàs escolar a Catalunya afecta un de cada quatre alumnes