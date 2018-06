Reivindicar el dret de participació de la infància

No cerquen ‘m’agrades’ buits ni exigeixen mòbils per a tots, els nins i adolescents van de debò. “Cal dir que nosaltres som el futur, i no podem pensar sempre en la gent d’avui, perquè d’aquí a molt pocs anys nosaltres serem aquí, i han d’escoltar-nos ja”, explicava Júlia (15 anys). Així de clar ho digueren després d’haver participat en la Cinquena Trobada Estatal de Consells de Participació Infantil i Adolescent, que va acollir la ciutat d’Oviedo el cap de setmana passat i que culminà amb la lectura del 'Manifest d’Oviedo', que recull les seves propostes.

Varen ser tres dies d’intens treball, en què es combinaren la creativitat artística, l’anàlisi de la realitat i el marc dels drets. Ho varen fer els 200 participants d’entre 10 i 17 anys que, a través dels consells d’Infància de les seves localitats, representen més de 800.000 nins de 13 comunitats autònomes. Els joves representants varen dedicar-se a materialitzar el lema de la trobada, ‘Creant el puzle dels nostres drets’, l’eix del qual ha estat l’equitat. L’equitat, és a dir, el dret just que tenen tots els nins, nines i adolescents de tenir les mateixes oportunitats a tots els llocs, va ser el fil conductor de les set temàtiques treballades, emmarcades en els principis de la Convenció sobre els Drets del Nin (CDN)i centrades en la participació infantil, la no-discriminació, la supervivència i el desenvolupament.

El 'Manifest d’Oviedo', amb les seves idees i propostes, tindrà un llarg recorregut al llarg dels propers mesos. Per una banda, serà una eina per traslladar la veu de la infància als actors polítics per part de la Plataforma d’Infància i Unicef Comitè Espanyol, amb la finalitat que les propostes dels nins i nines siguin tingudes en compte en el disseny de polítiques i programes dirigits a la infància. Per una altra banda, està previst que un grup de representants de nins i adolescents les presenti a principi del 2019 davant la Comissió de Drets d’Infància i Adolescència del Congrés dels Diputats.