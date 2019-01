Prevenir la psicopatia

Els experts asseguren que la prevenció i el tractament de la psicopatia obtenen millors resultats quan són aplicats en l'edat infantil. En canvi, admeten que en l'actualitat no existeix cura per al psicòpata adult i que les estratègies d'abordatge en aquesta edat estan més relacionades amb la prevenció de danys. Tenint en compte que, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), hi ha entre un 1% i un 2% de la població mundial diagnosticada de psicopatia, l'Hospital Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Martorell va organitzar fa unes setmanes una trobada monogràfica i teòrico-pràctica en salut mental, sota el títol ‘Psicòpates: malalts o dolents?, per revisar i debatre els coneixements actuals sobre aquest controvertit assumpte.

La psicopatia és un trastorn de la personalitat caracteritzat per un conjunt de trets de tipus interpersonal i afectiu, que van acompanyats de conductes socialment desviades i que es poden identificar des de la infància. “Un 4% de la població infantil sofreix un trastorn de conducta, i al voltant del 13% d'aquests nens presenten trets de duresa i insensibilitat afectiva (trets DIA), unes característiques que poden evolucionar cap a la psicopatia en edat adulta”, va explicar la doctora Iolanda Batalla, coordinadora de l'hospital de dia de psiquiatria d'adults de l'Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida. No obstant això, “no és sinònim que siguin psicòpates d'adults". "Només un terç dels nens que presenten aquest tipus de trets arriben a desenvolupar la psicopatia”, afegeix.

Segons la Dra. Batalla, els estudis i experiències actuals demostren que tant la prevenció com el tractament aplicats en l'edat infantil són claus per evitar que es desenvolupi la psicopatia. “Partim de la base que la psicopatia és conseqüència de diferents factors biològics, psicològics i socials que actuen al llarg del neurodesenvolupament de l'individu. En aquest sentit, trobem diferents abordatges que, aplicats en la infància, minimitzen les possibilitats que un nen que presenti els trets anteriorment explicats arribi a ser un psicòpata”, explicava Batalla. En aquest sentit, es va referir, per exemple, a la prevenció prenatal (prevenir el consum de drogues i alcohol en la mare durant l'embaràs, una bona alimentació, etc.) o al treball dels vincles emocionals i les pautes educacionals i parentals positives.

“La clau de l'èxit sempre serà treballar des del reforç positiu”, va explicar Iolanda Batalla, que va exposar com a exemple el treball d'un grup d'experts australians que ensenyen als nens que pateixen aquest tipus de trastorn a mirar als ulls, ja que no en saben, perquè puguin percebre les emocions de les altres persones. “Les diferents estratègies de tractament poden modificar la heretabilitat dels trets DIA” i, per tant, “'biològic' no és equivalent a 'innat'”, va concloure.