Prevenir l'otitis estiuenca en els infants

L'otitis és una infecció de l'oïda causada per inflamació i infecció de l'orella mitjana, que està situada darrere del timpà. Coneguda també com a 'oïda del nedador', l'otitis es caracteritza per un dolor intens que en algunes ocasions pot anar acompanyat de febre.

Segons l'Associació de Pediatria Espanyola (APE) entre un 80% i un 90% de nens patirà algun cas d'otitis en els seus primers anys de vida. Els nens i els nadons són els més vulnerables a patir-la, sobretot durant l'hivern, però, pel fet que durant l'època estival passen molt de temps a l'aigua, la infecció apareix sovint, produïda per l'aigua de la piscina o la platja.

Per tal d'evitar aquesta infecció infantil tan habitual, Joan Francesc Horvath, responsable d'audiologia a l'Òptica&Audiologia Universitària, enumera unes pautes d'actuació per a nens a l'estiu:

Evitar l'entrada d'aigua en el conducte auditiu amb la utilització de taps de bany a mida. S'adapten a la forma de l'oïda independentment de la mida.

Vigilar que els petits no passin molta estona submergits a l'aigua.

A l'acabar el bany, inclinar el seu cap perquè caigui l'aigua i assecar les orelles fent lleugers cops o utilitzant difusors d'aigua marina que netegin la zona de qualsevol cos estrany.

Assecar bé les orelles. Amb molta cura i sense prémer, utilitzar la cantonada d'una tovallola o una gasa. Evitar l'ús de bastonets fins al fons.

És aconsellable que les criatures que tenen més propensió a patir otitis prioritzin l'aigua salada a la de la piscina.

En cas que l'otitis es compliqui, és important acudir a un pediatre perquè estudiï el cas i proposi el tractament més adequat.