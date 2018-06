Cada 6 minuts un infant ingressa en un hospital de Catalunya: por, incomprensió, dolor... Quan un infant ingressa a l'hospital, les emocions negatives es multipliquen. Per sort, entitats com Pallapupas treballen per millorar el seu estat físic i emocional a través del teatre i l'humor.

"L'humor és un gran parèntesi quan estem afrontant el dolor. La vida ens porta plans que no teníem previstos, com la malaltia d'un fill: l'humor i el riure ens fan créixer com a persones en situacions d'adversitat. Els Pallapupas ho comprovem cada dia als hospitals", comenta Angie Rosales, directora i fundadora de Pallapupas.

Per sensibilitzar la societat sobre la importància d'aquesta tasca i captar fons, l'entitat organitza, una vegada a l'any, la gran festa solidària Un Dia de Nassos.

Des de Pallapupas treballen per millorar el seu estat físic i emocional a través del teatre i l'humor

El 9 i 10 de juny són les dates escollides per a la novena edició d'Un dia de Nassos. Durant aquests dies, sis parcs temàtics de Catalunya i Andorra (Tibidabo, Zoo de Barcelona, Catalunya en Miniatura, Granja d'Aventura Park, Illa Fantasia i Naturlandia) se sumen a la iniciativa oferint entrades a meitat de preu. Part d'aquesta recaptació anirà destinada a sufragar la tasca dels Pallapupas.

Les entrades es poden adquirir únicament i de manera anticipada a través de la web de Pallapupas

Pallapupas anima tothom a crear una gran "marea de nassos" a les xarxes socials

A més a més, els Pallapupas visitaran els parcs per fer que grans i petits gaudeixin d'una jornada inoblidable.

I per a donar visibilitat a aquesta gran festa, Pallapupas anima a tothom a crear una gran "marea de nassos" a les xarxes socials, compartint fotografies amb un nas de pallasso i el 'hashtag' #nasvermell.