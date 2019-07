Nova campanya d'Aldees Infantils SOS Catalunya

Aldees Infantils SOS, present a Catalunya des de fa més de 50 anys, ha posat en marxa una campanya de captació de socis per poder augmentar el nombre d'infants i famílies beneficiats per la seva acció. La campanya, que impulsen sota el títol 'Històries que acaben bé', vol mostrar les històries d’infants, adolescents i famílies en situacions de vulnerabilitat i risc d’exclusió social, que han acabat reeixint gràcies al suport de l'entitat.

Es presenten dos protagonistes que formen part de la comunitat d’Aldees Infantils SOS, Rubén Guijo,com a infant que ha viscut en una de les 'aldees', i Julita Valls, com a mare i cuidadora durant molts anys de nens de l’'aldea'.Totes dues històries estan plenes de valor, emoció i significat més enllà de les paraules.

La Fundació Aldees Infantils SOS Catalunya és una organització d’ajuda a la infància, emmarcada en una entitat d’abast internacional present en 134 països, privada, sense ànim de lucre, interconfessional i independent de tota orientació política.

Entre les diverses actuacions que duen a terme per protegir infants i adolescents, impulsen programes de protecció, prevenció i autonomia.

Atenció a nens i joves que estan en situació de vulnerabilitat, oferint-los unallar

Impuls en el seu desenvolupament i autonomia

Acolliment en entorns familiars protectors

Enfortiment de les seves xarxes familiars, socials i comunitàries, entre d’altres.

Aldees Infantils SOS treballa per donar suport a les famílies vulnerables i entén que els infants han d'estar dins de l’entorn de la seva família biològica sempre que sigui possible. En aquest sentit, aposten per atacar les causes socials, polítiques i econòmiques relacionades amb la creixent vulnerabilitat de nens al nostre entorn i a tot el món, i establir mesures preventives.

Els programes i serveis adequats d’acolliment fora de la llar familiar complementen els esforços dirigits a

enfortir i donar suport a la família biològica i el seu entorn.

L’acolliment fora de la llar familiar es converteix en una necessitat quan altres opcions de suport ja han fallat i aquesta alternativa ajuda essencialment aquells nens i adolescents que d’una altra manera es quedarien sense protecció.