Motxilles per al record

Unicef ha presentat una instal·lació a la seu de Nacions Unides, a Nova York composta per 3.758 motxilles col·locades en línia evocant la imatge d’un cementeri. Cadascuna d’aquestes motxilles representa la pèrdua sense sentit de la vida d’un nin en un escenari de conflicte.

La instal·lació es va mantenir fins al 10 de setembre, en la mateixa setmana en què milions d’infants del món tornaven al col·legi per a l’inici del nou curs. Desmuntada la instal·lació, aquestes motxilles continuaran el seu viatge fins a aquells nins i nines que més les necessiten.

“Les motxilles d’Unicef sempre han estat un símbol d’esperança i oportunitats de futur per a la infància”, ha explicat la directora executiva d’Unicef, Henrietta Fore. “En tan sols unes setmanes, els líders mundials reunits en l’Assemblea General de l’ONU celebraran el 30è aniversari de la Convenció sobre els Drets de la Infància. Aquesta instal·lació hauria de recordar-los el que està en joc”.

Segons l’Informe Anual del Secretari General de Nacions Unides sobre infància i conflictes armats del 2019, més de 12.000 nins i nines varen ser assassinats o varen resultar mutilats en zones de conflicte l’any passat, la xifra més elevada des que Nacions Unides va començar a monitoritzar i denunciar aquestes greus violacions. És probable que els nombres reals siguin molt més alts. Unicef estima que almenys un infant va perdre la vida en un de cada quatre incidents d’aquest tipus.

Els infants continuen pagant el preu més alt en països amb conflictes actualment actius, com Afganistan, la República Centreafricana, Somàlia, Sudan del Sud, Síria, el Iemen i molts més. Allà, l’ús continu i generalitzat d’explosius en atacs aeris, de mines terrestres, morters, artefactes improvisats, atacs amb coets, bombes de raïm, bombardejos d’artilleria, etc. provoquen la gran majoria de les víctimes infantils.

“Mentre molts nins tornen al col·legi aquests dies, cridam l’atenció sobre tots aquells, milers, que són assassinats en països en conflicte i la tràgica pèrdua dels quals marca per a tota la vida les seves llars, aules i comunitats”, ha assegurat Fore. “Tots els assoliments que hem aconseguit durant els darrers 30 anys per millorar la vida dels infants són la prova del que podem aconseguir fer si aprofitam la voluntat política per anteposar els nins sobre totes les coses”.