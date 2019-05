A Mali tanquen escoles

La situació humanitària a la regió de Mopti, al centre de Mali, està sofrint una profund deteriorament a causa de la violència entre comunitats i la presència de grups armats, que afecta especialment els nins i nines més vulnerables.

A les preocupacions ja existents s’hi suma ara la del tancament sistemàtic d’escoles, que s’ha incrementat durant aquest curs escolar i després de l’assassinat sense precedents de 46 infants fa un mes en un atac a Bankass. De les 866 escoles que resten clausurades a Mopti (un terç de les existents), el tancament de 525 centres es va concentrar en els darrers dies de març.

Aquesta situació compromet el dret a l’educació de 157.000 nins a la regió. A escala nacional, hi ha 260.000 nins afectats per aquests tancaments, motivats principalment per la situació general d’inseguretat i les amenaces directes o indirectes a comunitats, escoles i professors. També hi influeixen altres factors com la falta de material pedagògic o l’absentisme i desplaçament dels professors.

Aquesta situació compromet el dret a l’educació de 157.000 nins a la regió

Unicef treballa estretament amb els agents educatius i el Ministeri d’Educació per proporcionar un ensenyament ininterromput als nins afectats, a través de mecanismes temporals com centres educatius informals, i introduint innovacions com la formació de professors per a l’ús de tauletes electròniques.

Unicef i els seus aliats advoquen per la reobertura d’escoles allà on les condicions ho permetin, cosa que s’ha aconseguit en 150 centres. En la mateixa línia, el govern de Mali ha donat suport a la Declaració d’Escoles Segures, comprometent-se a protegir una educació continuada malgrat el conflicte.